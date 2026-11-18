美國商務部長盧特尼克捲入輝達風暴。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國民主黨追查商務部長盧特尼克是否因家族與Cantor Fitzgerald利益，影響對涉輝達醜聞的Megaspeed制裁與出口管制決策。

美國民主黨 議員已展開調查，釐清商務部 長盧特尼克是否利用職權，協助由兒子掌控的投資公司Cantor Fitzgerald，避免因輝達（Nvidia）醜聞蒙受損失。

根據英國金融時報（FT）取得一封致Cantor Fitzgerald董事長、盧特尼克28歲兒子布蘭登．盧特尼克（Brandon Lutnick）的信函，眾議院民主黨議員拉斯金（Jamie Raskin）、米克斯（Gregory Meeks）及卡姆拉格–達夫（Sydney Kamlager-Dove）在信中表示，正尋求釐清商務部長盧特尼克的任何行動，是否受到「Cantor Fitzgerald持股或商業利益的不當影響」。

民主黨議員在信中質問：「貴公司的財務曝險、商業關係，或與外國政府簽訂的合約及承諾所引發的疑慮，是否影響部長盧特尼克拒絕將Megaspeed列入實體清單，或拒絕要求向該公司出口先進AI晶片須取得許可證的決定？」

此前，FT報導指出，盧特尼克領導的商務部，曾延後將新加坡資料中心業者Megaspeed列入華府實體清單。美國政府認為，列入這份黑名單的企業可能危及國家安全。Megaspeed與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子黃樂有關，而黃樂曾與輝達共同創辦人黃仁勳發生婚外情。

商務部表示，盧特尼克「根據美國的最大利益制定政策決策」，並已「全面遵守道德協議的所有條款，包括全部資產處分及迴避利益衝突的要求，未來也將持續遵守」。

拉斯金是眾議院司法委員會民主黨首席議員，米克斯則是眾議院外交委員會民主黨首席議員。目前這兩個委員會均由共和黨掌控，但隨著民主黨本月在期中選舉勝出，明年1月將由民主黨接掌。

根據彭博資訊彙整的監管申報文件，Cantor Fitzgerald近月來持有的輝達股票大幅減少。截至第3季，該公司申報持有約100萬股輝達股票，以目前股價計算價值約1.55億美元，遠低於去年底的300萬股。

Cantor Fitzgerald表示，信函中的指控「並不正確」，輝達持股源自為客戶交易進行避險而買進的股票，申報持股減少是因為客戶調整交易部位，並非該公司自行決定減持。

Cantor Fitzgerald表示，「並未參與美國出口管制或實體清單的相關決策」，與東南亞資料中心營運商的「任何業務往來」，也都屬於「正常的投資銀行業務」。該公司表示：「任何暗示這類業務影響政府決策的指控，都毫無根據」。