美國總統川普17日抵達馬尼拉國際機場走下空軍一號。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在美國期中選舉失利後展開首次出訪，首站抵達菲律賓，接著將與亞太盟友談貿易，並前往中國深圳參與與習近平、普亭的三方會談。

美國總統川普 17日傍晚抵達菲律賓，稍後將與印度、日本及澳洲等亞太盟友舉行會談並商討貿易問題。這是川普在美國期中選舉 失利後首次出訪。

菲律賓是川普三天亞洲行首站，他18日將前往中國深圳，19日與中國國家主席習近平 、俄國總統普亭舉行歷史性三方會談。川普還說，可能和北韓領導人金正恩會面。

路透報導，川普表示，他確定中國國家主席習近平與他會晤時，一定會提出台灣問題。