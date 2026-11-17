期中選舉受挫後首次出訪 川普抵菲會亞太盟友
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川普在美國期中選舉失利後展開首次出訪，首站抵達菲律賓，接著將與亞太盟友談貿易，並前往中國深圳參與與習近平、普亭的三方會談。
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川普在美國期中選舉失利後展開首次出訪，首站抵達菲律賓，接著將與亞太盟友談貿易，並前往中國深圳參與與習近平、普亭的三方會談。
美國總統川普17日傍晚抵達菲律賓，稍後將與印度、日本及澳洲等亞太盟友舉行會談並商討貿易問題。這是川普在美國期中選舉失利後首次出訪。
菲律賓是川普三天亞洲行首站，他18日將前往中國深圳，19日與中國國家主席習近平、俄國總統普亭舉行歷史性三方會談。川普還說，可能和北韓領導人金正恩會面。
路透報導，川普表示，他確定中國國家主席習近平與他會晤時，一定會提出台灣問題。
川普在美國期中選舉失利後首次出訪，首站選在菲律賓，並於17日傍晚抵達當地，展開為期3天的亞洲行。 川普稍後將與印度、日本及澳洲等亞太盟友舉行會談，重點之一是商討貿易問題，顯示此行兼具外交與經貿目的。 川普18日將前往中國深圳，19日與中國國家主席習近平、俄國總統普亭舉行歷史性三方會談，另外他也表示可能與金正恩會面。
精華 FAQ
川普在美國期中選舉失利後首次出訪，首站選在菲律賓，並於17日傍晚抵達當地，展開為期3天的亞洲行。
川普稍後將與印度、日本及澳洲等亞太盟友舉行會談，重點之一是商討貿易問題，顯示此行兼具外交與經貿目的。
川普18日將前往中國深圳，19日與中國國家主席習近平、俄國總統普亭舉行歷史性三方會談，另外他也表示可能與金正恩會面。
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