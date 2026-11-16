美國總統川普16日啟程訪問中國及菲律賓前，在白宮向記者發表談話。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在訪亞前表態支持黃仁勳回任輝達執行長，並否認相關婚外情與中國間諜疑雲威脅美國國安，同時為商務部長盧特尼克延後處置中國相關企業辯護。

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳 因與一名被美國官員認定為中國情報人員的女性黃樂發生婚外情，上周辭去執行長職務。美國總統川普 16日啟程訪問亞洲前，在白宮外表示，他對黃仁勳重返輝達持開放態度，並淡化這起風波引發的國家安全疑慮。

CNBC與紐約時報報導，被問及是否希望黃仁勳恢復擔任輝達執行長時，川普說：「我不介意，我不介意他回去。」他還表示：「我認為他學到了很大的一課。」

黃樂曾任職於總部位於新加坡的科技公司Megaspeed，美國官員懷疑該公司曾將輝達先進晶片轉運至中國。川普被問及國家安全疑慮時表示：「國家安全並未受到威脅，而且我們的國家如今比以往任何時候都更加強大。」

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川普也質疑黃樂是否真的是間諜 。他說：「我不知道她是不是間諜。通常只要有來自中國的漂亮女性入境，他們就說她是間諜。我完全不知道她是不是間諜。」

紐約時報先前報導，川普至少2次收到有關黃仁勳與黃樂關係的警告，美國情報機構認定黃樂已被中國國家安全部吸收。當記者指出，國務卿魯比歐曾警告川普，情報官員認為黃樂是間諜時，川普反問：「誰告訴我的？」記者回答「魯比歐國務卿」，川普隨即說：「我沒聽說過，我沒聽說過。」

此外，商務部長盧特尼克因處理輝達先進晶片出口管制的做法引發質疑，但川普表示不打算撤換他，並解釋：「我認為你不會想在抵達中國前夕冒犯中國。」

Axios上周報導，盧特尼克「一再阻撓」美國政府打擊涉嫌將輝達先進AI晶片轉運至中國的企業，相關爭議甚至引發白宮戰情室內的對峙。財政部長貝森特13日接受CNBC訪問時，似乎對盧特尼克未將黃樂前東家Megaspeed列入商務部實體清單感到不滿。貝森特表示，財政部、國防部、國務院及美國貿易代表署「數月來都支持將Megaspeed列入實體清單」。

川普承認，盧特尼克可能延後將Megaspeed列入清單，但認為這項做法有外交上的必要。他解釋：「他這麼做是因為，如果不延後，如果沒有採取一些措施，就可能與中國發生嚴重衝突。」川普還說：「我們目前與中國的關係非常好，我理解雙方的立場，我會做出決定。但我非常了解雙方的立場。」

川普先前曾表示，本周與中國國家主席習近平會面時，不打算提及黃仁勳事件，但如今改口。根據採訪畫面，記者問他，為何不打算就針對黃仁勳及輝達的間諜活動當面質問習近平，川普回答：「我可能會。」