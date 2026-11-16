謊言、間諜、美人計只是輝達風暴一部分 幕後利害關係更龐大

鋪天蓋地的間諜、謊言、美人計等報導，可能讓人忽略輝達面臨風暴的真正險峻危機。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： CNN認為，輝達表面上的桃色與間諜風暴背後，更大的風險其實是對中國晶片銷售、出口管制與循環融資的全面審視。

CNN 16日分析，人工智慧(AI)晶片巨頭輝達 (Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)因為外遇中國女間諜 而辭去一手創立公司的執行長，但鋪天蓋地的間諜、謊言、美人計等報導，卻可能讓人忽略這家全美市值第二大企業面臨風暴的真正險峻危機，幕後利害關係更加龐大的幾個層面包括：

輝達一直設法賣晶片給中國

2025年，黃仁勳在非營利民間智庫「米爾肯研究院」(Milken Institute)演講表示，中國AI晶片市場規模最終將達到500億，這個數字「如同波音公司一樣，不是只有一架飛機而已，而是整家公司的價值」。

然而，華府卻有其他考慮。

拜登政府發布晶片出口禁令，防止AI晶片落入中國手中，利用技術推進軍事與人工智慧系統。輝達雖然研發一款符合美國出口規定、功能較弱的晶片，而且獲准賣到中國，川普政府仍對銷售祭出限縮。輝達當時表示，公司淨利潤將受到55億元的衝擊。

黃仁勳與川普總統一直關係密切，根據路透統計，截至今年初，美國政府已批准10家中國企業購買輝達功能強大的H200晶片。

美國對新加坡數據中心企業Megaspeed存疑

緋聞女主角黃樂(Alice Huang)曾任Megaspeed高層主管，美國政府認定她是中國情報單位的線人。

某些分析師估計，Megaspeed已經購買價值超過40億元的輝達晶片。

知情人士說，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)早在幾個月前就獲悉黃仁勳與黃樂外遇的簡報，但商務部卻遲遲沒將Megaspeed列入最嚴格出口管制的「實體清單」(entity list)。

Megaspeed涉嫌違反美國出口管制，將美國半導體轉運給中國實體，已經遭受調查。

盧特尼克也面臨檢視

商務部拒絕把Megaspeed列入「實體清單」，在川普政府內部引發質疑，風波擴大到恐讓盧特尼克丟掉烏紗帽。財政部長貝森特(Scott Bessent)公開譴責盧特尼克領導的商務部構成國安威脅。川普則力挺擁有多年交情的盧特尼克。

Megaspeed不是唯一一家受到懷疑的公司

美超微電腦(Super Micro Computer)在輝達風暴當中同時受到注意。今年3月，總部位於加州的美超微創辦人因涉嫌向中國走私價值25億元內含輝達晶片的伺服器而遭起訴。由此可見美國雖然訂有嚴格出口管制，輝達晶片依然透過各種途徑流入中國。

輝達與華爾街在AI熱潮裡投入龐大資金

在AI生態系統當中流動的「循環融資」(Circular financing)，輝達是最大金主之一。輝達為AI交易提出資金擔保，投資將購買輝達產品的企業。這套策略在黃仁勳下台後將面臨新一輪檢視。仍待釐清的核心問題是：黃仁勳是否曾對輝達董事會及公司投資人說謊。