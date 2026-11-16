我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約特殊高中入學考故障 可補考或重考 6民代促調查

減緩曼哈頓大橋進華埠車速 市府擬車道二變一、增曲線設計

剛因黃仁勳成箭靶 盧特尼克傳本周將「改行程」隨川普赴中

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國商務部長盧特尼克近期因輝達和對中晶片管制問題成為標靶。 （美聯社）
美國商務部長盧特尼克近期因輝達和對中晶片管制問題成為標靶。 （美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

盧特尼克因輝達與對中晶片管制爭議在華府受壓，傳本周將改隨川普赴中國，以維持地位並陪同會見習近平。

知情人士表示，在因為輝達（Nvidia）和對中國的晶片管制問題而與川普政府其他官員產生衝突後，美國商務部長盧特尼克本周預計將與總統川普一同搭乘空軍一號前往中國，以設法重新站穩腳步。

Semafor報導，川普預計18日將飛抵中國，在亞太經合會（APEC）峰會的場邊與中國領導人習近平以及俄羅斯總統普丁會面。

在輝達共同創辦人黃仁勳上周因婚外情而辭去執行長職位後，盧特尼克已因為他與黃仁勳的密切關係，以及商務部在管制部分AI晶片出口中國上的動作緩慢，成為華府內部的眾矢之的。黃仁勳外遇對象之一的黃樂，是雲端業者Megaspeed的主管，美國正在調查該公司是否從事把晶片走私到中國的生意。

在媒體揭露財政部長貝森特和其他官員曾經要求盧特尼克，將輝達客戶Megaspeed列入有國安疑慮的黑名單後，共和黨人開始譴責盧特尼克違背了川普意志，並警告他的職位可能不保。貝森特上周向CNBC表示，財政部已催促這件事情好幾個月，但決定權在商務部。

貝森特也預期將陪同川普出訪。一名美國高級官員在出訪前表示，輝達醜聞「不應該對這趟訪問造成任何實質影響」，「這是一項我們政府各部會間正在研討的國安議題，我們一點也不希望這出現在我們在那裡和中方的任何談話中」。

盧特尼克原本本周預計參加Semafor的「Sillicon Valley & The World」大會，其他與會者包括OpenAI的奧特曼、亞馬遜執行長傑西，和其他數百名執行長，但他將改陪同川普出訪。

雖然計畫仍還有可能改變，但盧特尼克參與這場出訪暗示著，川普希望把盧特尼克留到至少陪他到中國見完習近平。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，他因輝達與對中國晶片管制問題遭內部批評，傳出改隨川普出訪，是為了重新站穩腳步，並藉此顯示自己仍受總統重用。

  • 他被批評與黃仁勳關係過於密切，又被指商務部對部分AI晶片出口中國的管制動作太慢，甚至因Megaspeed相關調查而成為共和黨人攻擊目標。

  • 川普預計18日赴中國，並在APEC場邊會見習近平與普丁；盧特尼克若隨行，代表川普希望他至少陪同完成與習近平會面，但計畫仍可能再變。

黃仁勳 川普 輝達

上一則

2027年逼近 「戴維森窗口」本尊再談中國犯台風險：希望我是錯的

延伸閱讀

華郵：黃仁勳風波激起對AI及中國的疑慮 重擊川普弱點

華郵：黃仁勳風波激起對AI及中國的疑慮 重擊川普弱點
盧特尼克因黃仁勳變箭靶 貝森特問為何不列管Megaspeed 他答不出來

盧特尼克因黃仁勳變箭靶 貝森特問為何不列管Megaspeed 他答不出來
黃仁勳下台後 換商務部長盧特尼克站上風口浪尖 利益衝突面臨檢視

黃仁勳下台後 換商務部長盧特尼克站上風口浪尖 利益衝突面臨檢視
黃仁勳間諜醜聞向上延燒 傳白宮高層討論逼退盧特尼克 川普仍力挺

黃仁勳間諜醜聞向上延燒 傳白宮高層討論逼退盧特尼克 川普仍力挺

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。(輝達官網)

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

2026-11-11 17:24
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
副總統范斯（左）、美國總統川普（中）、國務卿魯比歐（右）。（路透）

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

2026-11-13 10:00
前總統拜登(左)與川普總統。(路透資料照)

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

2026-11-10 15:58
川普返回華府前告訴記者談到黃仁勳：「我只知道他是個好人。」(路透)

黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲

2026-11-08 19:09

超人氣

更多 >
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援