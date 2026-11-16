剛因黃仁勳成箭靶 盧特尼克傳本周將「改行程」隨川普赴中

美國商務部長盧特尼克近期因輝達和對中晶片管制問題成為標靶。 （美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 盧特尼克因輝達與對中晶片管制爭議在華府受壓，傳本周將改隨川普赴中國，以維持地位並陪同會見習近平。

知情人士表示，在因為輝達 （Nvidia）和對中國的晶片管制問題而與川普 政府其他官員產生衝突後，美國商務部長盧特尼克本周預計將與總統川普一同搭乘空軍一號前往中國，以設法重新站穩腳步。

Semafor報導，川普預計18日將飛抵中國，在亞太經合會（APEC）峰會的場邊與中國領導人習近平以及俄羅斯總統普丁會面。

在輝達共同創辦人黃仁勳 上周因婚外情而辭去執行長職位後，盧特尼克已因為他與黃仁勳的密切關係，以及商務部在管制部分AI晶片出口中國上的動作緩慢，成為華府內部的眾矢之的。黃仁勳外遇對象之一的黃樂，是雲端業者Megaspeed的主管，美國正在調查該公司是否從事把晶片走私到中國的生意。

在媒體揭露財政部長貝森特和其他官員曾經要求盧特尼克，將輝達客戶Megaspeed列入有國安疑慮的黑名單後，共和黨人開始譴責盧特尼克違背了川普意志，並警告他的職位可能不保。貝森特上周向CNBC表示，財政部已催促這件事情好幾個月，但決定權在商務部。

貝森特也預期將陪同川普出訪。一名美國高級官員在出訪前表示，輝達醜聞「不應該對這趟訪問造成任何實質影響」，「這是一項我們政府各部會間正在研討的國安議題，我們一點也不希望這出現在我們在那裡和中方的任何談話中」。

盧特尼克原本本周預計參加Semafor的「Sillicon Valley & The World」大會，其他與會者包括OpenAI的奧特曼、亞馬遜執行長傑西，和其他數百名執行長，但他將改陪同川普出訪。

雖然計畫仍還有可能改變，但盧特尼克參與這場出訪暗示著，川普希望把盧特尼克留到至少陪他到中國見完習近平。