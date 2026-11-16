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黃仁勳捲共諜風波未平 川普組AI國家隊 傳欽點Nvidia與4巨頭

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（左）與輝達創辦人黃仁勳（右）4月出席一場華府活動。（路透）
美國總統川普（左）與輝達創辦人黃仁勳（右）4月出席一場華府活動。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府傳將輝達、亞馬遜、微軟等納入AI國家隊，透過加速出口許可與融資支援，聯手向海外推銷美國AI整套方案，同時收緊晶片流向中國的管制。

華爾街日報引述知情人士報導，儘管Nvidia輝達(另稱英偉達)前執行長黃仁勳的婚外情與間諜疑雲持續發酵，川普政府仍計畫將輝達列入由20多家企業組成的「AI國家隊」，最快一周內公布名單。入選企業的晶片等技術出口許可可獲加速審理，也有機會取得聯邦融資。華府希望把美國晶片、AI模型及相關產品整套銷往海外，爭取外國政府和企業採用，與中國業者競爭。

知情人士說，除輝達外，亞馬遜、微軟、OpenAI與Anthropic也預定入選。美國商務部約一年前公布這項計畫，至今尚未公布名單。根據商務部網站，入選企業拓展海外業務時可獲政府支援，外國客戶也能更方便地一次採購美國業者提供的晶片、模型及其他AI產品。

知情人士說，預計由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）公布名單，但時間仍可能延後。盧特尼克預計本周隨川普訪中，商務部同時準備推動新規，限制晶片轉流中國。

黃仁勳被爆與一名任職於新加坡資料中心業者、疑似向中國提供情報的女子有婚外情，讓美國是否應收緊晶片出口管制再成焦點。鷹派人士再度呼籲華府把國家安全擺在市占率之前。輝達晶片是最先進AI模型的運算核心，川普也曾多次稱讚黃仁勳打造出一家帶動AI熱潮的美國本土企業。

紐約時報先前報導，盧特尼克負責制定AI晶片出口管制政策，他長年經營的建達金融服務公司則與多家東南亞資料中心業者有商業往來。盧特尼克主張採取較寬鬆的管制，讓中國企業得以租用這些資料中心的算力，引發利益衝突疑慮。

川普政府去年夏天將AI技術出口列為科技策略的支柱之一，希望藉由擴大海外銷售，維持美國對中國的領先優勢。美中先前已在5G領域爭奪全球市場，華為等中國企業積極打進歐洲、拉丁美洲等地，如今競爭延伸至AI。

精華 FAQ

  • 據報這是一個由20多家美國企業組成的出口與推廣聯盟，目標是把晶片、AI模型及相關產品整套賣向海外，協助美國業者爭取外國政府與企業採用。

  • 知情人士透露，除輝達外，亞馬遜、微軟、OpenAI與Anthropic也預定入選。商務部最快可能在1周內公布名單，但實際時間仍有延後可能。

  • 入選企業可享晶片等技術出口許可加速審理，並有機會取得聯邦融資；但同時商務部也準備推出新規，限制晶片轉流中國，以兼顧擴張與國安。

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