黃仁勳從華府局外人變川普密友 美媒還原白宮初見 2點打動川普

美國總統川普（右）10月8日在白宮頒發美國最高科學榮譽「國家科學獎章」給黃仁勳（左）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳從華府局外人變成川普密友，憑藉個人魅力與輝達成就影響美國AI、晶片出口及外交政策，但近期婚外情與疑似間諜案也讓這段關係面臨國安與國會調查。

華爾街日報報導，美國總統川普 一度考慮拆分Nvidia輝達(另稱英偉達)，後來卻常在晚間打電話向創辦人黃仁勳 請教重大政策，還兩度帶他出訪。短短不到兩年，黃仁勳從鮮少露面的華府 局外人，成為能影響美國AI監管與晶片出口的關鍵人物，甚至是川普親信。如今黃仁勳因婚外情風波下台，川普仍公開力挺，究竟川普與黃仁勳如何打下好交情、結成強勢盟友？

2025年1月，眾多科技業高層出席川普第二次就職典禮，黃仁勳並未到場。直到同月底，川普的顧問向他說明輝達對美國經濟的重要性，兩人才在白宮首次見面。知情人士說，黃仁勳的個人魅力，以及他把輝達打造成晶片設計龍頭的成就，都讓川普印象深刻。此後，川普常稱讚黃仁勳是天才，還說他讓美國在AI競賽中保持對中國的領先。

川普同年7月在一場白宮AI活動上回憶，他也曾想過能否拆分輝達、讓市場多一些競爭，最後發現「在這一行沒那麼容易」。

同年5月，川普展開第二任期首次出訪便帶黃仁勳前往中東，當年稍晚也同意讓輝達直接向中國出貨。9月，黃仁勳又隨川普訪英，川普在一場活動上對他說：「你快要接管全世界了。」輝達晶片也成了美國的外交籌碼。美方談判代表曾以提供輝達AI晶片為誘因，協助促成亞美尼亞與亞塞拜然達成初步和平協議。

兩人的交情也影響美國國內政策。2025年底，黃仁勳在白宮橢圓形辦公室的一場會議上力促川普出手，以免各州AI規定不一、加重企業負擔。沒過多久，川普便簽署行政命令，矛頭指向制定AI規範的州政府。

知情人士說，川普在黃仁勳敦促下批准多筆晶片出口交易，買家包括中國及其他有安全疑慮的國家。輝達則同意在美國投資5000億美元，並承諾為白宮宴會廳出資2500萬美元。

這段關係在今年春天出現國安警訊。美國國務卿兼國安顧問魯比歐督導起草一份機密備忘錄，詳述美方為何懷疑新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂可能是中國間諜。美國官員說，川普已聽取有關黃仁勳與黃樂關係的口頭簡報，但得知黃仁勳原本不在5月訪中行程的隨行名單上後，仍在最後關頭邀他同行，請他到阿拉斯加與空軍一號會合，一同前往中國。

知情人士說，美國情報官員除了追蹤輝達商業夥伴黃樂，也在蒐集中國企業及其高層的情報時，掌握這些企業及高層與黃仁勳的關係。黃仁勳訪中時曾與企業高層及政府官員會面，也與輝達在東南亞的多家客戶有往來。

知情人士指，美方尚無確切證據證明黃樂是間諜，但考量她在Megaspeed的職位，以及中國產業界與北京國安體系的關係，情報官員擔心她可能把與黃仁勳有關的資訊交給中國情報機構。

10月8日，川普親自頒發美國最高科學榮譽「國家科學獎章」給黃仁勳。典禮過後整整一個月，輝達董事會啟動調查，黃仁勳11日狼狽辭職。

民主黨國會議員如今正調查商務部如何處理晶片出口，以及川普對黃仁勳與黃樂的關係知道多少。白宮拒絕評論川普與黃仁勳的關係。國會民主黨人已要求白宮保留兩人所有通訊紀錄。

川普日前被問到黃仁勳是否應該下台，先嘆了口氣，接著說，最重要的問題是「那名女子是間諜嗎？」他說自己不知道此事是否已有定論，但如果黃樂是間諜，黃仁勳就應該下台，「如果她不是間諜，情況或許會不同。」