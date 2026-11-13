黃仁勳下台後 換商務部長盧特尼克站上風口浪尖 利益衝突面臨檢視

政府內部與國會人士質疑，盧特尼克（右）與黃仁勳（左）關係過於密切，因此同意在晶片管制措施幫忙放水。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳辭任執行長後，商務部長盧特尼克因與輝達關係密切、疑似放鬆晶片管制而遭外界檢視，並面臨利益衝突質疑。

爆發外遇中國女間諜導致先進AI晶片流入中國的桃色風暴之後，Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)12日辭去執行長職務，遭控一路護航輝達的商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick)則站上風口浪尖。紐約時報報導，大多數川普政府高層主張對輝達先進晶片加強出口管制，以防中國在人工智慧競賽迎頭趕上美國，但盧特尼克過去一年來卻由於頻頻唱反調而與其他內閣首長發生齟齬。

盧特尼克曾任費茲傑羅證券公司(Cantor Fitzgerald)總裁，事業範圍包括仰賴輝達晶片的加密貨幣與數據中心，深受商務部政策影響。公司目前由盧特尼克兩個兒子掌理，是否涉及利益衝突受到矚目。

政府內部與國會人士質疑，盧特尼克與黃仁勳關係過於密切，因此同意在晶片管制措施幫忙放水。黃仁勳辭職引發市場震撼，盧特尼克則面臨幫輝達維護利益是否做得過火的更多檢視。

商務部掌理技術銷售限制，身為部長的盧特尼克能以一己之力決定中國能否取得包括揮達產品在內的美國技術。現任與前任商務部官員說，相較於其他企業，輝達在商務部明顯獲得差別待遇，與輝達有關的事項享有高度優先權，透過特定管道處理。盧特尼克經常與黃仁勳通電話、傳簡訊，黃仁勳每次到商務部五樓辦公室私下拜會盧特尼克時，商務部幕僚都會精心準備。

所有與輝達相關的事項都必須由身為盧特尼克重要副手的次長凱斯勒(Jeff Kessler)經手。消息人士說，如果沒有盧特尼克授意，凱斯勒很少採取任何重大決策。

現任與前任商務部官員指出，川普總統與黃仁勳的交情關係也讓商務部官員對輝達晶片採取積極管制措施有所顧忌，擔心觸怒盧特尼克或白宮。

消息人士說，財政部長貝森特(Scott Bessent)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)以及美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)都對輝達先進晶片銷往中國表示擔憂，主張持續推動更嚴格限縮，但盧特尼克對管制措施一再掣肘，導致一整年下來進度緩慢。

今年10月，就在期中選舉前幾周，某些川普政府高層官員希望祭出全面規定，限制中國企業在東南亞取得AI算力，因為這是美國技術出口限制措施當中的重大漏洞。提案獲得川普批准，川普知道輝達與黃仁勳將受影響，但大多數川普顧問以及科技巨頭馬斯克(Elon Musk)、查克柏格(Mark Zuckerberg)都支持提案，盧特尼克則對幕僚說，不明白為何要急著推動，限縮規定不僅將影響輝達，還將波及其他國家。