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黃仁勳雙面人設？傳記作者：私下如暴君痛罵高層1小時

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黃仁勳間諜案波及 白宮高層討論盧特尼克去留

記者胡玉立／綜合報導
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輝達風暴擴大，已衝擊商務部長盧特尼克。圖為黃仁勳(左)今年7月在白宮與盧特尼克聯...
輝達風暴擴大，已衝擊商務部長盧特尼克。圖為黃仁勳(左)今年7月在白宮與盧特尼克聯天。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳間諜案引發連鎖效應，白宮內部開始討論商務部長盧特尼克去留；同時，新加坡對中國間諜案的協助有限，也讓美方應對方式再受質疑。

Nvidia輝達(另稱英偉達)間諜醜聞導致公司執行長黃仁勳(Jensen Huang)辭職，後續影響正持續發酵。路透報導，知情人士12日透露，由於針對商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)「在限制AI晶片對華出口方面做得不夠」的指責聲浪愈來愈大，白宮高層已在討論是否該讓盧特尼克下台。

自去年10月以來，政府就沒有再將任何企業列入貿易黑名單，是這十多年來最長的「停滯期」；商務部未將更多中國企業列入黑名單，主要是擔心此舉會加劇美中緊張關係。如今，愈來愈多國會議員批評盧特尼克，指政府在他領導下，拒將數十家中國企業列入美國關鍵貿易黑名單；他們也質疑政府在輝達向中國出口晶片方面，是否做到妥善監管。

盧特尼克所承受的壓力顯示，黃仁勳醜聞的影響範圍正逐漸擴大，甚至波及總統內閣。知情人士表示，川普的部分顧問12日討論如何應對外界對盧特尼克日益升高的內部批評。

部分熟悉內情的人士透露，川普的一些政治盟友先前曾向總統建議撤換盧特尼克。

不過，白宮官員12日向華盛頓郵報表示，「盧特尼克是川普總統『美國優先』貿易和關稅政策的堅定擁護者；總統對盧特尼克充滿信心，相信他完全有能力勝任此職位，成為現代史上最具變革性的商務部長。」

盧特尼克是川普政府中與黃仁勳關係最密切的官員之一，經常向黃仁勳徵詢AI政策決策方面的意見，並稱讚他是美國最傑出的企業領袖之一。黃仁勳去年曾表示：「在政府內部，我最常交談的人就是盧特尼克。」商務部也曾在其社群媒體頁面上，發布黃仁勳這段談話的影片。

面對美國有線電視新聞網(CNN)詢問盧特尼克是否該下台，共和黨參議員約翰·甘迺迪(John Neely Kennedy)和部分議員已敦促盧特尼克盡快回應質疑，並稱盧特尼克將被傳喚至國會接受質詢。甘迺迪形容：「事情就像動脈瘤一樣嚴重。」

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)明年1月可望擔任參院銀行委員會主席，她說：「盧特尼克和副部長凱斯勒(Jeffrey Kessler)必須解釋為何至今仍未堵住出口管制漏洞，且應立即採取行動確保我們的先進技術不被用來支持中國軍事發展。」

另外，新加坡政府12日表示，美國在星國政府調查中國間諜黃樂(Alice Huang)案件中提供的協助有限，紐約時報報導，新加坡政府的聲明讓外界對川普政府的因應方式再度產生疑問，也質疑美國政府為何沒有更積極介入。

新加坡政府聲明指出，2025年6月至今年2月，當地主管機關因黃樂經營的Megaspeed涉及「可能不實申報」，扣留她的護照並禁止她離境；Megaspeed在新加坡註冊登記，總部也設在新加坡。

聲明提到，黃樂接受問訊期間，試圖淡化自己在Megaspeed的角色。

不過，由於Megaspeed「可能不實申報」的調查「證據不足」，黃樂受到「嚴厲警告」後獲釋，並禁止再度入境新加坡，而新加坡警方目前持續調查Megaspeed。

精華 FAQ

  • 因外界指責他在限制AI晶片對華出口與貿易黑名單管制上作為不足，國會批評聲浪升高，白宮顧問因此開始討論如何應對這波內部壓力。

  • 議員批評商務部在他領導下，遲遲未將更多中國企業列入美國貿易黑名單，也質疑政府是否妥善監管輝達晶片流向中國，避免技術被用於軍事發展。

  • 新加坡表示，當地曾扣留黃樂護照並禁止離境，並因Megaspeed可能不實申報展開調查；但因證據不足，黃樂被嚴厲警告後釋放，且不得再入境。

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