川普點名庫克接黃仁勳 「傳奇接替傳奇」

輝達執行長黃仁勳辭職，川普點名蘋果前執行長庫克(中)接任。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在 Truth Social 點名蘋果執行董事長庫克接替黃仁勳，並稱兩人是「傳奇接替傳奇」，同時馬斯克也表示若有需要願意延攬黃仁勳。

川普 總統12日上午在真實社群(Truth Social)發文，點名由蘋果前執行長、現任執行董事長庫克 (Tim Cook)接替已請辭的Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 。

他寫道：「既然輝達執行長黃仁勳已經請辭，而他表現非常出色，能接他位置的只有一個人，就是蘋果的庫克。傳奇接替傳奇！」

庫克已於今年8月底卸任蘋果執行長，改任執行董事長，執行長一職由特納斯(John Ternus)接任。川普貼文只寫「蘋果的庫克」，並未說明職稱。執行長由誰出任，仍須由輝達董事會決定。稍早預測市場和媒體已傳庫克是可能人選之一，川普上午則是親自公開點名。

億萬富豪馬斯克表示，如果輝達董事會決定撤換長期擔任執行長的黃仁勳，他會願意聘用黃仁勳。

在周三(11日)晚間，財經新聞帳號ZeroHedge在社群平台X貼出一張截圖，接著寫道：「伊隆，拜託聘用黃仁勳。」馬斯克親自回應貼文說：「那會是我的榮幸。」

另外，川普受訪時，談及黃仁勳捲入爭議感到難過，同時重申美國在人工智慧(AI)領域保持領先中國的重要性。

根據Moneycontrol報導及訪談逐字稿，川普接受電台主持人休伊特(Hugh Hewitt)電話專訪時，一如往常將AI稱為「超級智慧」(Super Intelligence，SI)。他強調「SI的重要性真的超乎想像」，並警告如果美國在AI競賽中失去優勢，處境將會「非常糟糕」。

川普還回憶，10月在華府一場峰會上，他曾頒發國家科學獎章(National Medal of Science)給黃仁勳。談到黃仁勳捲入的爭議時，川普說：「這真是太可怕了。看到這種事情發生，真的令人難過。」

訪談也觸及中國從事AI相關間諜活動的指控。川普表示，美中情報蒐集並非單方面的行為，聲稱美方也在監控中國。他說：「這不是單方面的事，我們也會對他們採取行動。有人說『喔，他們在監聽我們的電話』，我認為沒錯。我們也在監聽他們的電話。確實如此，他們也一樣。長久以來一直都是這樣。」

有人要求馬斯克(左)聘用黃仁勳，馬斯克回稱榮幸之至。(歐新社)