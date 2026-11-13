到底誰說了謊？代價1兆的問題 待黃仁勳與Nvidia回答

黃仁勳與輝達團隊是否誤導了廣大的投資人引發質疑，因為輝達兩周前對於這起風波的解釋，如今看來特別站不住腳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，黃仁勳外遇風波牽涉董事會是否被誤導、公司是否隱瞞事實，以及對投資人揭露是否失真，若他下台甚至可能讓輝達市值蒸發1兆元。

AI晶片大廠Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 (Jensen Huang)外遇女間諜的桃色風暴，彷彿一場吸引華爾街、矽谷、華府同時關注的肥皂劇，而且如同肥皂劇劇情一樣，至少涉及某種程度的隱瞞；CNN 12日分析，身為AI產業巨星的執行長是否誤導董事會的上司？輝達與董事會是否對投資人隱瞞事實真相？有待釐清到底誰曾對誰說謊的這些問題，代價上看1兆元。

波爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)法學院教授李普頓(Ann Lipton)指出：「公開對公司及其所面臨的風險作出不實陳述，構成證券詐欺。嚴格來說，這是聯邦刑事犯罪。」

投資機構Yorkville Ives & Co.合夥人兼資深總監艾夫斯(Dan Ives)說，黃仁勳對輝達的成功至關重要，他下台恐使輝達市值蒸發1兆元。

CNN分析，隨著全球出現人工智慧(AI)軍備競賽，黃仁勳對輝達與AI產業具有巨大價值，因此成為外國情報機構眼中的高價值目標，這就是涉及是否說謊的第一個關卡。

美國情報單位在5月發布的備忘錄做出結論，認定新加坡數據中心企業Megaspeed高層主管黃樂(Alice Huang)是中國情報線人。當時Megaspeed因為違反美國出口管制，將美國半導體轉運中國，遭到美國聯邦調查。黃仁勳是否誤導董事會有待釐清，但欺瞞行為恐怕不止於此。

證券交易委員會(SEC)前任主席、麻省理工學院(MIT)教授詹斯勒(Gary Gensler)11日受訪時表示，輝達董事會的調查必須確認黃仁勳是否對董事會坦白。

誤導董事會的嚴重性非同小可，企業高層沒有揭露與重要客戶之間有戀愛關係，可能被視為企圖隱瞞明顯的利益衝突。答案究竟為何，將由輝達董事會的獨立調查結果認定。

根據媒體報導，黃仁勳跟輝達醫療保健業務副總監金柏莉‧鮑爾(Kimberly Powell)也有婚外情，且與另一名員工也有染。詹斯勒表示，這兩段婚外情的指控引發另一個疑問是，黃仁勳對於外遇部屬是否也誤導了董事會。

CNN分析：還有一個關鍵問題在於，當媒體開始挖掘外遇新聞時，黃仁勳與輝達是否對公眾及投資人坦白。

詹斯勒表示，黃仁勳與輝達團隊是否誤導了廣大的投資人引發質疑，因為輝達兩周前對於這起風波的解釋，如今看來特別站不住腳。