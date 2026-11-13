眾院外委會主席：黃仁勳同意感恩節前赴國會作證

眾院外交委員會主席馬斯特說，黃仁勳已同意前往國會作證。圖為黃仁勳去年12月前往參院銀行委員會，在會議開始前為人簽名。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達創辦人黃仁勳已同意在感恩節前赴美國國會說明，眾院共和黨與民主黨議員則持續追查晶片出口管制漏洞及潛在國安風險。

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，眾院 外交委員會共和黨籍主席馬斯特(Brian Mast)12日對媒體說，宣布辭去執行長職務的Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)，已經同意感恩節 之前赴國會作簡報。

馬斯特表示，國會揚言將發出傳票之後，黃仁勳11日晚間同意前往國會。

彭博新聞報導，馬斯特對採訪媒體記者說：「你們當中很多人已經知道，我跟黃仁勳對於晶片出口管制一直意見分歧，但輝達對美國來說是一家非常重要的公司，我不希望輝達受到傷害。黃仁勳必須回答一些非常嚴肅的問題。」

長期以來一直主張收緊晶片出口管制的馬斯特表示，這場簡報會很可能會在「宣誓、全程逐字記錄及錄影」的情況下進行，不過，雙方仍在協商具體安排。

也要求黃仁勳到國會說明的眾院與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)則說，其團隊正與輝達協商，希望安排黃仁勳出席作證。不過，作證時間目前仍未確定，尤其黃仁勳辭職所引發的人事變動，也使相關安排增添變數。

共和黨籍眾院議長強生12日說，黃仁勳請辭是重大且令人震驚的發展，但他做了正確的事。強生表示：「這確實是一起重大且令人震驚的事件。輝達是一家非常重要的企業，不僅攸關美國經濟，也涉及國家安全，因此受到各界高度關注。」

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)對黃仁勳辭職表示肯定，但他認為，這還不足以消除外界對潛在威脅的疑慮。他12日在記者會上表示：「這是正確的決定。現在，我們必須徹底查明，美國的國家安全是否遭到危害。」

民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、昆斯(Chris Coons)11日晚間發函川普政府，要求保留政府與輝達互動的所有資料。華倫12日早晨發表聲明說，黃仁勳請辭「並不能免除他、其他高層主管與整間公司讓美國國家安全曝露於危險或有任何潛在違法行為的責任」。她說，川普政府官員仍然必須解釋為什麼沒能堵住晶片出口管制的漏洞。

華倫與昆斯的發函對象包括商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)以及新任白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)。信中表示，媒體報導指出外界目前對輝達的疑慮，川普政府其實早就知曉，卻未採取行動阻止先進晶片繼續流向Megaspeed或與女間諜有關的其他公司。