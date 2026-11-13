川普開嗆：墨西哥不擋大篷車隊 關稅就加倍

民主黨在期中選舉獲勝後，非法移民的大篷車隊10日在墨西哥恰帕斯州塔帕丘拉集結，朝美國前進。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普因墨西哥南部再現大篷車移民潮而發文施壓，揚言若墨方不即刻阻止非法移民，將把對墨關稅加倍，引發美墨邊境移民議題再度升溫。

民主黨在期中選舉拿下參眾兩院多數之後，媒體報導傳出美墨邊境又有企圖闖關的移民潮集結。川普 總統12日上午在社群媒體發文提出警告說，如果墨西哥 不阻止非法移民的大篷車隊，便將面臨關稅 加倍的下場。

川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「浩浩蕩蕩的大篷車隊正在集結，開始非法穿越墨西哥。」

他表示，這批大篷車隊裡有很多人都是其他國家不想要的，並說「把他們送到美國去」。川普表示，美國絕對不會接受這些人。

川普指出：「墨西哥必須立即阻止這些人。如果沒有做到，美國對墨西哥關稅就會馬上加倍。」

川普寫道，墨西哥、德州州長、即將上任的非常自由派新當選州長、邊境巡邏隊與移民和海關執法局(ICE)都已經接到通知，「我們絕不寬恕」。

川普在貼文開頭寫道：「又來了。」他說，由於自己沒有列名選票，共和黨期中選舉失利，對美國的「入侵」(INVASION)已經再次出現。

福斯新聞網(Fox)12日報導，主要以中美洲國家公民為主、總計大約1500人的移民潮，10日晚間從靠近瓜地馬拉邊境的墨西哥南部城市塔帕丘拉(Tapachula)出發，希望民主黨勝選能讓他們在美國找到新生活與工作機會。

幾個月前遭美國遣返的47歲尼加拉瓜移民桑多瓦爾(Cesar Sandoval)表示，「隧道盡頭或許出現了一道曙光，讓我們有機會進入美國。在上帝的幫助之下，我們相信民主黨會幫助我們。」

路透報導，這些移民正設法前往墨西哥市，希望獲得墨西哥聯邦政府的援助，以及在美墨邊境免遭拘留的保護。

曾在2010年塔毛利帕斯州(Tamaulipas)72名移民大屠殺事件中倖存的宏都拉斯移民馬丁內茲(Billy Noe Martinez)說，他希望墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)能對他們的處境感同身受，「並允許我們繼續前行」。