非法移民 ICE逮捕49萬、驅逐48萬 雙破紀錄

AI摘要 文章摘要整理： ICE公布2026財年數據，驅逐與逮捕人數雙雙創下成立23年來新高，反映川普第二任期移民執法全面升高，也引發民眾對全國性強硬執法的疑慮。

移民 與海關執法局(ICE )12日發布報告，過去這個會計年度(截至9月30日為止)ICE逮捕和驅逐移民人數，雙雙創下該機構成立23年以來的最高紀錄。這是川普總統第二任期內，ICE首度公布的精確統計數據。

數據顯示，ICE在2026財年總共驅逐48萬3200人，比2025年同期創下的44萬2640人紀錄，又增加了9%；若與2024年拜登總統任期最後一年驅逐人數27萬1480人相比，增幅高達78%。

2026財年ICE的移民相關逮捕達49萬1000人次，其中有47萬4850人次是「行政逮捕」，同樣創下歷史新高；是2025財年逮捕總數23萬9890人的兩倍，更是2024年逮捕總數11萬3430人的四倍。所謂「行政逮捕」(administrative arrests)是指依據民事違規而非刑事指控，逮捕無證移民。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，ICE最新公布的歷史新高數據，凸顯川普第二任期移民政策激進重塑，聯邦執法力量在遠離邊境地帶的全國各地社區不斷擴張。與此同時，CBS民調也顯示，儘管民眾普遍支持加強邊境安全，人們對相關機構在全國各地移民執法力道不斷增強，日益感到不安。

ICE報告顯示，該機構8月逮捕5萬925人次，超過7月創下的歷來月度最高紀錄；9月逮捕人次也超過4萬8000次，顯示ICE執法行動始終保持「快節奏」。

根據CBS在期中選舉期間進行的全國出口民調，大多數選民(58%)認為川普政府的移民執法力道過大；22%的選民認為力度適中；另有20%的選民認為力度還不夠。民調結果顯示，儘管民眾對邊境安全的支持度依然很高，但並不代表他們也支持在全國各地採取的移民執法策略與行動。

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)12日隨同ICE新數據發表聲明指出：「2026財年，ICE驅逐出境和逮捕人數均達到該機構史上最高水平；ICE的英勇成員創下了多項歷史紀錄，我為他們感到無比自豪。」

圖為ICE執法人員逮捕非法移民。(路透)