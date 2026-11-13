我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳雙面人設？傳記作者：私下如暴君痛罵高層1小時

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

非法移民 ICE逮捕49萬、驅逐48萬 雙破紀錄

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

ICE公布2026財年數據，驅逐與逮捕人數雙雙創下成立23年來新高，反映川普第二任期移民執法全面升高，也引發民眾對全國性強硬執法的疑慮。

移民與海關執法局(ICE)12日發布報告，過去這個會計年度(截至9月30日為止)ICE逮捕和驅逐移民人數，雙雙創下該機構成立23年以來的最高紀錄。這是川普總統第二任期內，ICE首度公布的精確統計數據。

數據顯示，ICE在2026財年總共驅逐48萬3200人，比2025年同期創下的44萬2640人紀錄，又增加了9%；若與2024年拜登總統任期最後一年驅逐人數27萬1480人相比，增幅高達78%。

2026財年ICE的移民相關逮捕達49萬1000人次，其中有47萬4850人次是「行政逮捕」，同樣創下歷史新高；是2025財年逮捕總數23萬9890人的兩倍，更是2024年逮捕總數11萬3430人的四倍。所謂「行政逮捕」(administrative arrests)是指依據民事違規而非刑事指控，逮捕無證移民。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，ICE最新公布的歷史新高數據，凸顯川普第二任期移民政策激進重塑，聯邦執法力量在遠離邊境地帶的全國各地社區不斷擴張。與此同時，CBS民調也顯示，儘管民眾普遍支持加強邊境安全，人們對相關機構在全國各地移民執法力道不斷增強，日益感到不安。

ICE報告顯示，該機構8月逮捕5萬925人次，超過7月創下的歷來月度最高紀錄；9月逮捕人次也超過4萬8000次，顯示ICE執法行動始終保持「快節奏」。

根據CBS在期中選舉期間進行的全國出口民調，大多數選民(58%)認為川普政府的移民執法力道過大；22%的選民認為力度適中；另有20%的選民認為力度還不夠。民調結果顯示，儘管民眾對邊境安全的支持度依然很高，但並不代表他們也支持在全國各地採取的移民執法策略與行動。

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)12日隨同ICE新數據發表聲明指出：「2026財年，ICE驅逐出境和逮捕人數均達到該機構史上最高水平；ICE的英勇成員創下了多項歷史紀錄，我為他們感到無比自豪。」

圖為ICE執法人員逮捕非法移民。(路透)
圖為ICE執法人員逮捕非法移民。(路透)

精華 FAQ

  • ICE在2026財年共驅逐48萬3200人，較2025財年增加9%，並創下該機構成立23年來最高紀錄；同年逮捕49萬1000人次，也同步刷新歷史新高。

  • 行政逮捕是依據民事違規進行的逮捕，不是基於刑事指控。報導指出，ICE在2026財年共有47萬4850人次屬於這類逮捕，數量同樣創下歷史新高。

  • CBS期中選舉出口民調顯示，58%的選民認為川普政府的移民執法力道過大，22%認為適中，20%認為還不夠，顯示民眾支持邊境安全，但對全國擴張執法感到不安。

非法移民 ICE 移民

上一則

川普改稱黃樂是否為間諜還不清楚 續挺黃仁勳：他會重新站穩腳步

下一則

川普開嗆：墨西哥不擋大篷車隊 關稅就加倍

延伸閱讀

ICE執法頻繁突襲逮捕 重創費城商家 消費損失逾8億元

ICE執法頻繁突襲逮捕 重創費城商家 消費損失逾8億元
共和黨丟參眾兩院 川普認了「遣返移民」太強硬 願與民主黨磋商

共和黨丟參眾兩院 川普認了「遣返移民」太強硬 願與民主黨磋商
白卡、糧食券資料恐成線索 ICE用AI追蹤移民

白卡、糧食券資料恐成線索 ICE用AI追蹤移民
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。(輝達官網)

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

2026-11-11 17:24
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
前總統拜登(左)與川普總統。(路透資料照)

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

2026-11-10 15:58
川普總統(左)與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿。(美聯社資料照)

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

2026-11-07 14:35
川普返回華府前告訴記者談到黃仁勳：「我只知道他是個好人。」(路透)

黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲

2026-11-08 19:09

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理