非法移民 ICE逮捕49萬、驅逐48萬 雙破紀錄
ICE公布2026財年數據，驅逐與逮捕人數雙雙創下成立23年來新高，反映川普第二任期移民執法全面升高，也引發民眾對全國性強硬執法的疑慮。
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ICE公布2026財年數據，驅逐與逮捕人數雙雙創下成立23年來新高，反映川普第二任期移民執法全面升高，也引發民眾對全國性強硬執法的疑慮。
移民與海關執法局(ICE)12日發布報告，過去這個會計年度(截至9月30日為止)ICE逮捕和驅逐移民人數，雙雙創下該機構成立23年以來的最高紀錄。這是川普總統第二任期內，ICE首度公布的精確統計數據。
數據顯示，ICE在2026財年總共驅逐48萬3200人，比2025年同期創下的44萬2640人紀錄，又增加了9%；若與2024年拜登總統任期最後一年驅逐人數27萬1480人相比，增幅高達78%。
2026財年ICE的移民相關逮捕達49萬1000人次，其中有47萬4850人次是「行政逮捕」，同樣創下歷史新高；是2025財年逮捕總數23萬9890人的兩倍，更是2024年逮捕總數11萬3430人的四倍。所謂「行政逮捕」(administrative arrests)是指依據民事違規而非刑事指控，逮捕無證移民。
哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，ICE最新公布的歷史新高數據，凸顯川普第二任期移民政策激進重塑，聯邦執法力量在遠離邊境地帶的全國各地社區不斷擴張。與此同時，CBS民調也顯示，儘管民眾普遍支持加強邊境安全，人們對相關機構在全國各地移民執法力道不斷增強，日益感到不安。
ICE報告顯示，該機構8月逮捕5萬925人次，超過7月創下的歷來月度最高紀錄；9月逮捕人次也超過4萬8000次，顯示ICE執法行動始終保持「快節奏」。
根據CBS在期中選舉期間進行的全國出口民調，大多數選民(58%)認為川普政府的移民執法力道過大；22%的選民認為力度適中；另有20%的選民認為力度還不夠。民調結果顯示，儘管民眾對邊境安全的支持度依然很高，但並不代表他們也支持在全國各地採取的移民執法策略與行動。
國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)12日隨同ICE新數據發表聲明指出：「2026財年，ICE驅逐出境和逮捕人數均達到該機構史上最高水平；ICE的英勇成員創下了多項歷史紀錄，我為他們感到無比自豪。」
ICE在2026財年共驅逐48萬3200人，較2025財年增加9%，並創下該機構成立23年來最高紀錄；同年逮捕49萬1000人次，也同步刷新歷史新高。 行政逮捕是依據民事違規進行的逮捕，不是基於刑事指控。報導指出，ICE在2026財年共有47萬4850人次屬於這類逮捕，數量同樣創下歷史新高。 CBS期中選舉出口民調顯示，58%的選民認為川普政府的移民執法力道過大，22%認為適中，20%認為還不夠，顯示民眾支持邊境安全，但對全國擴張執法感到不安。
精華 FAQ
ICE在2026財年共驅逐48萬3200人，較2025財年增加9%，並創下該機構成立23年來最高紀錄；同年逮捕49萬1000人次，也同步刷新歷史新高。
行政逮捕是依據民事違規進行的逮捕，不是基於刑事指控。報導指出，ICE在2026財年共有47萬4850人次屬於這類逮捕，數量同樣創下歷史新高。
CBS期中選舉出口民調顯示，58%的選民認為川普政府的移民執法力道過大，22%認為適中，20%認為還不夠，顯示民眾支持邊境安全，但對全國擴張執法感到不安。
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