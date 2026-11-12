川普改稱黃樂是否為間諜還不清楚 續挺黃仁勳：他會重新站穩腳步

美國總統川普（右）10月8日在華府美國和平研究所，頒發國家科學獎章給輝達前執行長黃仁勳。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在受訪時改口稱黃樂是否為間諜仍不清楚，並表示黃仁勳雖深陷婚外情風波，最終仍會重新站穩腳步。

美國總統川普 12日接受評論員史密斯（Stephen A. Smith）訪問時表示，目前仍不清楚輝達前執行長黃仁勳 醜聞中的女主角是否為間諜 。他認為，女方是否為間諜，應是黃仁勳決定辭職時的重要考量因素。

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CNN報導，黃仁勳已承認發生婚外情，此後又有報導指出，他另有2段不倫關係。黃仁勳承認婚外情時，就有報導指稱對象是黃樂（Alice Huang），而她與中國的關係在美國情報界內部存在爭議。中國外交部則表示，指控黃樂是中國間諜的說法是「毫無根據的猜測，企圖抹黑及詆毀中國」。

史密斯詢問黃仁勳是否應該下台，川普回答：「最重要的問題是，那名女子究竟是不是間諜？我不知道是否已經查清楚。」他接著說：「但如果那名女子是間諜，那麼是的。如果她不是間諜，情況或許就不同。不過我可以告訴你，不管怎樣，他最後都會重新站穩腳步。」

川普9日臨時向媒體發表談話時，直接稱黃樂是間諜。他當時說：「我問他，『你知道她是間諜嗎？』他說，『我完全不知道她是間諜』。而我真的相信他。」不過，川普在這次專訪中的說法已有所不同，並大致為黃仁勳辯護。他表示：「我很了解他，我一直認為他是個很好的人。」

川普還說：「我昨天和他談過，他現在正經歷地獄般的煎熬。」他透露，黃仁勳曾打電話向他談起自己對妻子和家人做的事，這也是黃仁勳最感到愧疚的事。

川普在專訪後半段也重申當天稍早提出的構想，認為蘋果（Apple）前執行長庫克應該接掌輝達。他說：「你知道有句話說，『任何人都可以被取代』。所以，要取代他非常困難。我認為庫克會是執掌輝達的絕佳人選。」