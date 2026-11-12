黃仁勳間諜醜聞向上延燒 傳白宮高層討論逼退盧特尼克 川普仍力挺

美國商務部長盧特尼克10月13日在阿拉斯加州瓦西拉市的競選造勢活動上發表演說。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳風波牽動美國政壇，白宮傳曾討論逼退商務部長盧特尼克，但川普仍力挺；國會則準備追查輝達對中國晶片出口與政府監管責任。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 捲入婚外情風波，其中一名對象被美方懷疑是中國間諜 ，12日宣布辭去執行長職務。知情人士向路透透露，白宮資深官員則在討論是否應迫使商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）下台，但Axios指出，川普 仍完全信任他。

路透指出，早在黃仁勳辭職前，盧特尼克就已受到批評。隨著風波持續擴大，他也因被指未充分限制AI晶片運往中國而受到質疑。愈來愈多國會議員批評他，原因包括川普政府拒絕將數十家中國企業列入美國重要貿易黑名單，以及政府是否妥善監督輝達對中國的出口。

Axios則報導，川普政府內部有人認為，盧特尼克拖延採取行動，處理晶片走私至中國的疑慮，但白宮仍選擇力挺。一名白宮官員表示，盧特尼克是川普「美國優先」貿易與關稅政策的堅定推動者，這些政策促成近20項公平貿易協議及數兆美元的製造業投資。他強調：「川普總統仍完全信任盧特尼克部長，相信他有能力履行職責，成為美國現代史上最具變革性的商務部長。」

Axios先前率先報導，盧特尼克曾收到有關黃仁勳與疑似中國間諜黃樂關係的情報，儘管川普政府內部及川普本人施壓，他仍多次未採取出口管制措施。商務部尚未正式證實盧特尼克是否看過這份備忘錄，但一名政府資深官員告訴Axios：「盧特尼克不可能不知道這份備忘錄。」另一名官員則表示，商務部一定收到這份備忘錄，「這正是備忘錄的目的。內容談的是晶片，而商務部負責晶片事務。」

國會如今準備追究責任，希望釐清川普政府取得黃仁勳與黃樂的相關情報後，究竟採取或沒採取哪些行動。金融時報報導，憤怒的共和黨議員12日要求盧特尼克赴國會作證，民主黨則要求他保留相關文件以供調查。

有望成為下一任參議院銀行委員會主席的麻州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）發表聲明指出，盧特尼克與商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）必須解釋為何至今未堵住出口管制漏洞，並立即採取行動，確保美國先進技術不會助長中國軍事力量。

華倫表示：「輝達執行長黃仁勳決定辭職，並不能免除他、其他高階主管或整家公司因危及我們的國家安全，或任何可能違反我國法律的行為所應承擔的責任。」