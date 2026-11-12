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黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

代價1兆問題待黃仁勳與Nvidia回答：誰對誰說了謊

黃仁勳醜聞連環爆是巧合嗎？疑涉深層政府 民主、共和兩黨都得罪了

編譯湯淑君／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳（左）婚外情醜聞一波未平、一波又起，且牽扯出國家安全議題，即使與...
輝達執行長黃仁勳（左）婚外情醜聞一波未平、一波又起，且牽扯出國家安全議題，即使與美國總統川普交情甚篤，在期中選舉改變國會政治生態後，只怕這場風波短期內難以平息。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳因疑似婚外情、涉中國間諜等醜聞陷入多方調查，且被指可能遭華府政治與情治力量聯手圍剿，導致輝達在民主、共和兩黨間同時失去支持。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳醜聞一波未平、一波又起，陸續傳出與疑似女共諜和輝達女主管有婚外情，使這位在人工智慧（AI）產業影響力極大的重量級人物身陷風暴，同時遭輝達董事會、美國國會及情治單位調查。

啟人疑竇的是，為何這些醜聞近日來密集大爆發？時機是巧合嗎？

現年63歲的黃仁勳正面臨美國聯邦調查局（FBI）的調查。美國共和、民主兩黨也同聲要求他向國會議員報告。輝達董事會緊急開會，討論黃仁勳的去留。

友人懷疑有「深層政府」在幕後運作

黃仁勳友人私下向金融時報表示，黃仁勳成為各方調查目標，想必有「深層政府」在幕後運作。他們相信，美國情報體系長久來一直在找黃仁勳把柄。他們對「北京可能想設陷阱給黃仁勳跳」的說法存疑，畢竟黃仁勳一直宣揚美國與中國維持往來。

對黃仁勳不利的消息，從美國11月3日期中選舉之前就陸陸續續傳出，選後更是密集連環爆。時機適逢美國選民反對AI資料中心抗議潮風起雲湧之時，以及共和黨期中選舉慘敗之後。而黃仁勳婚外情一扯上中國間諜，事涉國安議題，即使他與美國總統川普交情甚篤，也無法維護他。

反中鷹派與科技集團批評者同聲討伐

立場右傾的華府智庫「美國創新中心」（FAI）首席經濟學家哈蒙德說：「黃仁勳的麻煩才剛開始。」他指出，黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的關係，已腐蝕他在華府的可信度。黃仁勳過去兩年來活躍於華府，大力遊說反對監管AI、駁斥AI安全疑慮，並力抗輝達晶片銷中禁令。哈蒙德說：「之前（他的動機）一直遭到懷疑，如今剛好被證實。」

國會山莊的反中鷹派和科技集團的批評者，如今正爭取兩黨支持嚴加控制出口法案，其中包含一項條款，擬阻止中企自遠端存取以美國晶片驅動的東南亞資料中心，例如新加坡雲端服務供應商Megaspeed的設施。黃樂曾擔任Megaspeed主管。

黃仁勳如何觸怒民主、共和兩黨

明年1月國會換新血後，民主黨議員挾著新獲得的傳喚權，可能陷輝達於更糟的處境。

黃仁勳曾盛讚川普是「天才」，輝達去年還捐款2,500萬美元贊助川普整修白宮宴客廳的計畫，觸怒民主黨國會議員，並引起非議。去年參議院民主黨領袖聯名發信函，批評國安決定居然「依照一個關係良好的執行長要求擬定，而此人將因為解除重要出口管制而獲得巨大利益」。 

黃仁勳醜聞爆發後，民主黨立即試圖把輝達執行長的問題與跛鴨總統綑綁。民主黨籍參議員華倫和昆斯周三要求商務部長盧特尼克、國務卿魯比歐等三位高階官員，保存所有與輝達AI晶片銷中相關的資料備查。

共和黨也變得對輝達反感，而且不滿情緒在期中選舉前就積壓多時。黃仁勳去年告訴CNN，即使中國贏得AI競賽也「沒關係」。在他敲定協議，將輝達H200先進晶片售予中國客戶並且讓川普政府抽成25%後，更引燃美國右派政治人物怒火。

今年5月，共和黨籍參議員班克斯敲響警鐘，懷疑輝達AI晶片控透過空殼公司，運往中國。這讓黃仁勳宣稱「毫無AI晶片轉運跡象」的說法備受質疑。

哈蒙德說，參議院銀行委員會成員「對（黃仁勳）膽大包天感到驚愕」，並認為這位愛穿皮夾克的輝達老闆如今華府「朋友所剩無幾」。

共和黨籍議員、也是參院銀行委員會成員的克雷默周二就呼籲，黃仁勳應辭去輝達執行長職務。

事到如今，只剩矽谷一些盟友還堅定力挺黃仁勳。

選過後政治氛圍已變 風暴一時難平息

然而，隨著美國社會對AI的反感持續發酵，國會政治生態也已轉變，華府圈許多人士認為，黃仁勳醜聞風暴短期內難以平息。

科技政策智庫「進步研究院」（IFP）共同創辦人史塔普說，黃仁勳在華府「運勢徹底反轉」，正碰上「公部門貪腐議題犯眾怒」之時。他說：「舊金山居民認為...我們知道他有婚外情，他道歉就好了。但華府不會就此作罷。」

精華 FAQ

  • 內文指出，他正遭FBI、輝達董事會與美國國會關注，且民主、共和兩黨都要求他說明情況，顯示事件已從私領域醜聞升高為政治與國安議題。

  • 因為相關消息集中在期中選舉前後密集出現，正值AI資料中心反彈、共和黨選舉挫敗與華府反感升高之際，作者因此質疑背後是否有政治操作。

  • 他曾讚揚川普、捐款支持白宮計畫，又推動輝達晶片銷中與反對AI監管，讓民主黨質疑利益輸送、共和黨則擔心國安與晶片轉運問題，雙方都對他反感。

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