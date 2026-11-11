黃仁勳下台聲浪升高 兩黨議員促辭職 國會不排除強制傳喚

美國兩黨國會議員要求黃仁勳辭去輝達執行長職務的聲浪升高。圖為10月8日黃仁勳(右)及其妻子一起露面。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因私德與國安疑慮遭美國國會兩黨施壓，若拒絕作證不排除被傳喚，事件也可能促使華府進一步收緊AI晶片出口與監管。

美國國會要求先進AI晶片龍頭輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳 下台的聲浪升高，民主、共和兩黨都有人呼籲他辭職。眾議院三個委員會也正考慮，若他不同意出席作證，將發出傳票強制傳喚。

紐約時報引述五名曾在輝達任職的人士報導，黃仁勳除了與一名據報遭美國情報單位認定為中國間諜 的女子有染外，也曾與直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。

CNBC報導，參議院銀行委員會成員、北達科他州共和黨參議員克雷默（Kevin Cramer）周三再次要求黃仁勳辭職。他表示，外界不知道女方掌握了哪些可用來對付黃仁勳的資訊。他說，黃仁勳「現在非常容易遭到勒索、威脅」，從國家安全角度來看，「我們不能冒這個險」。

共和黨籍眾議院外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）、中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）及情報委員會主席克勞福（Rick Crawford），已於11月4日致函，要求黃仁勳於11月18日赴委員會作證。

馬斯特與穆勒納爾周三下午表示，尚未收到回覆，將等到當天結束。若黃仁勳不同意出席，不排除發出傳票。穆勒納爾強調，三個委員會都有傳票權，「我們會繼續追查」。

眾議院監督委員會民主黨議員蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam）及共和黨眾議員貝肯（Don Bacon），也要求黃仁勳辭職。

蘇布拉馬尼亞姆表示，調查應釐清輝達與中國之間發生了什麼，以及川普政府看來早已知情，為何未採取行動。他也要求追查，輝達與黃仁勳的資金是否影響政府保持沉默。

黃仁勳長期反對嚴格限制AI晶片出口中國，引發國會對中鷹派不滿。民主黨明年1月將掌控國會兩院，輝達可能面臨更密集的調查，這起風波也可能推升國會加嚴出口管制的力道。

國會正爭取將《AI監督法案》、《MATCH法案》與《晶片安全法案》納入今年尚未通過的《國防授權法》，防止美國晶片技術落入敵對勢力手中。

蘇布拉馬尼亞姆警告，輝達如何處理、黃仁勳是否繼續掌舵，可能影響公司與華府的關係。若輝達查出黃仁勳知情卻毫無作為，國會就必須採取行動。