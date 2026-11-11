黃仁勳婚外情涉中國恐遭勒索？參議員要求辭職：Nvidia晶片太敏感

輝達執行長黃仁勳10月19日出席「投資德國峰會」。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳被指與中國間諜發生婚外情後，參院共和黨議員克萊默要求其辭職，並警告輝達晶片敏感、執行長遭勒索恐成國安風險。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 與被指為中國間諜 的黃樂發生婚外情一事曝光後，聯邦參院銀行委員會資深共和黨議員克萊默（Kevin Cramer）10日晚間呼籲黃仁勳辭去執行長職務。

POLITICO報導，克萊默指出，黃仁勳身為全球最大人工智慧（AI）晶片公司負責人，其行為構成明確的國家安全風險。他說：「遭人勒索的風險實在太高了，考量到輝達晶片如此敏感，我認為他必須下台。」

克萊默表示：「即使他做過最糟糕的事，只是與這名可能是、也可能不是中國間諜的女子發生婚外情，但她確實可能是間諜，光是這一點就夠了。因為我們不知道是否還有其他事情。對我而言，這就是安全風險。」

輝達未立即回覆POLITICO的詢問。克萊默所屬的參院銀行委員會有權審議限制輝達晶片銷往中國的相關法案，目前有3項在該委員會提出的法案，正考慮納入《國防授權法》。間諜醜聞爆發後，這些法案獲納入的可能性似乎提高。

輝達董事會上周末宣布，將就黃仁勳成為中國情報行動目標的指控展開獨立調查，由獨立董事組成的委員會監督，並由外部獨立法律顧問協助。克萊默則表示，這項內部調查「沒有問題，但遠遠不夠」。