黃仁勳婚外情對象涉中國間諜 紐時梳理黃樂從商史 從上海金融圈打入Nvidia

輝達執行長黃仁勳2024年7月訪台時，被拍到與新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂同框。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時梳理黃樂從上海金融圈到Megaspeed的發跡路徑，指出她與黃仁勳關係密切，並透過複雜架構取得大量輝達晶片，引發美國、新加坡與台灣調查。

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳 8日承認，曾與被美國官員認定為中國間諜 的Megaspeed高階主管黃樂發生婚外情。不過，兩人何時相識、黃樂可能何時被中國情報機構招募等細節，仍不清楚。紐約時報調查發現，2023年12月一場在新加坡的聚會顯示，兩人的關係比先前所知的更加久遠。

紐約時報報導，黃樂多年來活躍於上海金融圈，擅長與美中科技業高階主管交際，也與商業夥伴康偉關係密切。知情人士透露，康偉曾以黃樂丈夫的身分被介紹給中國投資人及Megaspeed員工，但紐約時報無法證實兩人是否已婚。康偉曾炫耀黃樂與黃仁勳的關係，並利用這層人脈為兩人的企業募資。

根據黃樂的線上履歷，她曾擔任4年電視台記者，之後任職於滙豐銀行私人銀行部門及中信證券。最早出現她姓名的企業紀錄可追溯至2010年。到了2020年，黃樂與康偉已在上海部分投資圈享有知名度，兩人透過企業網絡進行收購及投資，並協助騰訊在上海興建及營運AI運算中心，為黃樂前往海外取得關鍵晶片鋪路。

美國政府2022年底開始限制先進AI晶片銷往中國，企業若想取得晶片，必須在中國境外註冊，且不能有明顯指向中國的所有權關係。2023年，黃樂透過一家英屬維京群島公司，收購與她上海企業網絡有關聯的線上遊戲公司7Road旗下新加坡子公司，並更名為Megaspeed，首次大規模進軍晶片領域。

Megaspeed背後有一個由富裕中國科技投資人組成的網絡，與中國國內資料中心、政府及國防產業有聯繫。新加坡紀錄顯示，2023年稍晚，Megaspeed被轉讓給一家新加坡空殼公司，所有權變更僅4天後，便獲選為輝達雲端合作夥伴，得以取得先進晶片。知情人士透露，股權轉讓後，黃樂仍掌控公司日常營運。

2023年12月，黃樂在新加坡一家義大利餐廳與黃仁勳及幾名同事會面。紐約時報證實的一張照片顯示，黃樂面帶微笑，站在身穿招牌黑色皮衣的黃仁勳身旁合影。

這場會面後，黃樂憑藉上海金融界的人脈逐步打入科技圈，並與康偉合作，使Megaspeed成為取得輝達技術的重要管道。2024年至2026年間，Megaspeed購買價值數十億美元的輝達先進AI技術，也使黃樂與黃仁勳的關係更加密切。紐約時報查證的社群媒體照片顯示，過去3年間，兩人曾在上海、輝達加州矽谷總部、聖荷西以南一座高爾夫度假村及台灣等地會面。

2024年6月，黃樂在台北一場科技活動中，向一群高階主管炫耀自己能直接聯繫黃仁勳。當時剛過午夜，她主動表示可以請黃仁勳前來。

在場的資料軟體供應商NetThunder執行長施密特（Parker Schmitt）回憶：「她說，『我敢跟你們打賭，我能把黃仁勳叫來』，然後黃仁勳馬上就出現了。」黃仁勳隨後抵達，與眾人喝了一小杯威士忌。不過，一名與輝達關係密切的人士表示，黃仁勳當時與另外兩名輝達高階主管同行，原本就計畫參加聚會。

施密特表示，黃樂在社群媒體上發布大量與黃仁勳的合照，包括兩人在高爾夫球場及餐廳喝紅酒的照片。他認為，黃樂希望外界將她視為出色的業務主管，而在科技業，「與黃仁勳的合照是值得驕傲的事」。

同月，Megaspeed開始收到大批輝達最先進AI晶片，最終取得價值超過40億美元的晶片。大規模採購引起美國當局注意，商務部2024年底派員檢查Megaspeed的資料中心。

一名知情人士透露，台灣當局2024年應美國政府建議，開始監控持香港護照入境的黃樂赴台行程，包括她與黃仁勳公開露面的活動。紐約時報分析會面照片發現，黃樂2025年3月與其他高階主管赴輝達辦公室拜訪黃仁勳，兩個月後又在台北與他及其他人共進晚餐，並在合照時親吻黃仁勳的臉頰。

新加坡當局也開始調查Megaspeed。一名熟悉調查的人士透露，黃樂2025年因涉及進口虛假申報的調查遭禁止離境，並被傳喚訊問，但因證據不足，針對她的調查已結束。

新加坡當局表示，仍在調查Megaspeed。一名熟悉該公司的人士透露，黃樂隨後飛往上海，Megaspeed則開始由一名新主管向員工下達指示。