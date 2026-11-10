WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

黃樂在朋友圈發布與黃仁勳同框畫面。（取材自微信）

AI摘要 文章摘要整理： WSJ社論稱黃仁勳緋聞不只是私德問題，而是中國滲透美企、取得輝達晶片與美國出口管制漏洞的國安警訊，並呼籲華府對中保持警惕。

華爾街日報（WSJ）編輯委員會(Editorial Board)在10日見報的社論寫道，人工智慧(AI)晶片巨頭Nvidia (輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳 (Jensen Huang)的與中國女間諜 發生婚外情，攸關國家安全利益。這次風波堪稱嚴正警告，揭露中國千方百計滲透美國企業高層，企圖在人工智慧領域占領稱霸地位。

以「中國使出美人計給輝達一記教訓」為題的社論寫道，對於黃仁勳外遇中國女間諜的消息，輝達在華府的盟友紛紛一笑置之，並說事情雖然令人遺憾，但不過是犯了天下男人都會犯的錯。然而，事情並沒有那麼簡單。

輝達股價9日下跌4.3%，投資人擔心這場桃色風暴除了帶來尷尬之外，還可能引發政府出手介入限制輝達晶片銷售。

共和黨籍眾議員已經要求黃仁勳本月出席閉門聽證會。輝達董事會也宣布對於黃仁勳成為「外國情報活動目標」展開獨立調查。

社論指出，輝達董事會做了應該做的事，但無法取代政府調查，因為這起事件涉及的國家安全利益，影響遠遠超過個人或一家公司。

有關黃仁勳與新加坡數據中心企業Megaspeed高層主管黃樂(Alice Huang)的緋聞報導可以追溯回去年秋天，美國國安官員曾在一份內部備忘錄裡對於這段關係提出警告。

拜登政府對晶片銷往中國祭出限制之後不久，Megaspeed便從中國電子遊戲開發商「第七大道控股有限公司」(7Road Holdings)拆分而出，是否純屬巧合耐人尋味。2023年11月，Megaspeed被賣給總部位於新加坡的一家空殼公司，然後輝達便把Megaspeed便指定成擁有優先取得先進晶片權限的「雲端夥伴」(Cloud Partner)。

Megaspeed購買十億計數的輝達晶片，存放於中國之外的亞太地區數據中心裡，再把這些算力出租給包括阿里巴巴在內的中國企業。這代表中國AI企業還是有辦法取得輝達高效能晶片。

社論指出，輝達表示允許更多晶片出口將促使中國AI開發者更加依賴美國技術，但這忽略了中國使用AI不單只有商業目的的事實，輝達高端晶片還會用於推進北京的軍事計畫與反美目標；並無證據顯示黃仁勳不愛國，但他抱持一種天真觀點，認為中國只是經濟上的競爭對手，不是地緣政治敵手，這種看法在某些川普核心圈幕僚裡也相當普遍。

社論指出，川普總統下周與中國領導人習近平會面時，對於中方的承諾應該保持懷疑。北京當務之急是放寬輝達Rubin與Blackwell晶片的出口管制，若拿輝達晶片做籌碼去換取採購更多大豆的承諾，將是嚴重戰略失誤，黃仁勳風波凸顯中國對美國晶片的圖謀以及美國出口管制體系的漏洞，如何堵住漏洞是兩黨合作當中罕見卻有高度價值的領域。

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