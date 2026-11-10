川普：習近平可能當面問黃仁勳外遇風波 黃現在「非常痛苦」

美國總統川普（左）5月中旬訪問北京，期間在中國國家主席習近平（右）陪同下拜訪天壇。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示習近平可能在深圳川習會當面提問黃仁勳外遇疑涉共諜案；他力挺黃並稱其正承受巨大痛苦，但分析認為此事仍可能加深美中互疑。

紐約時報報導，美國總統川普 與中國國家主席習近平 下周將在深圳會晤，輝達執行長黃仁勳 外遇疑似中國間諜黃樂的消息可能成為川習話題。有分析指出，共諜桃色風波應不會立即影響11月川習會，但可能牽動12月美中在20國集團峰會場會晤，考驗美中脆弱的貿易休兵、加深美中互疑。

黃仁勳8日承認婚外情，但未公開女方身分。紐時指這名女子是新加坡資料中心Megaspeed前高管黃樂（Alice Huang），且美國情報機構已認定她是中國間諜。

川普9日證實致電黃仁勳表達關心，他轉述：「我問黃仁勳是否知道她是間諜？他說，『我完全不知道她是間諜』。我相信黃仁勳。」

川普另表示，他最關心的是黃仁勳的身心狀況。他說：「我認為現在黃仁勳非常痛苦。我讀了他的聲明，我相信他非常痛苦。更多是因為他的家人、他深愛的妻子和家人，他確實很痛苦。」

川普提到，美國聯邦調查局已介入調查，應是指美國司法部接手商務部對Megaspeed轉運晶片至中國一事。

川普預計下周18日至19日在中國深圳舉行APEC峰會，屆時將會晤習近平。

川普稱，他不打算提起這名疑似中國間諜的事情，但他認為習近平會主動問。他說：「我確信習近平主席會問這件事，我非常了解黃仁勳。我認為他是個非常可敬的人。我很有信心，他會沒事。」川普8日曾表態，訪中願帶黃仁勳同行。

另一方面，川普稱不記得收到有關黃仁勳外遇共諜的機密報告。紐約時報8日引述知情人士透露，美國國務卿魯比歐在川普5月訪問北京前，已就此事督導起草一份備忘錄，並示警川普及相關國安高層。

川普被問5月邀請黃仁勳搭空軍一號出訪中國時，是否知情黃涉嫌與共諜往來，川普說：「沒有，我當時沒聽說這件事。」記者追問是否一年前已聽取相關簡報，川普未正面回答。

被問及最早何時得知此事，川普說：「我得查一下。我當然會向情報人員查證。可能曾經提過這些事。這件事顯然沒給我留下多深的印象。」

香港南華早報引述分析人士指出，輝達醜聞可能考驗美中脆弱的貿易休兵。戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員馬佐科（Ilaria Mazzocco）認為，影響可能在12月邁阿密20國集團（G20）峰會場邊的川習會，甚至更晚才浮現。

不過，美中各握有制衡對方的籌碼，尤其中國主導稀土供應，可能限縮華府收緊出口管制的空間。

亞洲集團（The Asia Group）合夥人暨數位業務主管陳澍（George Chen）也警告，此事可能在雙邊關係敏感之際，加深美中互疑。但部分專家認為，川普公開力挺黃仁勳，且持續尋求拉近與習近平的關係，爭議短期內不太可能影響深圳川習會。