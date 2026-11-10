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黃仁勳下周恐無緣隨川普訪中 陷共諜風波可能強碰國會作證

編譯盧思綸／即時報導
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輝達執行長黃仁勳5月隨美國總統川普訪問中國。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳5月隨美國總統川普訪問中國。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普傳出將於深圳APEC峰會期間會晤習近平，原擬帶黃仁勳訪中，但其捲入婚外情與疑涉共諜風波，且面臨國會閉門作證要求，出訪前景不明。

美國總統川普與中國國家主席習近平將在18日至19日舉行的深圳APEC峰會期間會晤，香港南華早報引述消息人士透露，特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克、萬事達卡執行長米巴赫預計隨行訪中。輝達執行長黃仁勳原本也在隨行人選之列，但因婚外情及疑涉中國間諜的風波延燒，美國國會已要求他18日出席閉門簡報會，訪中行程增添變數。

消息人士表示，川普原本計畫帶馬斯克、米巴赫（Michael Miebach）及黃仁勳赴中，3人今年5月也曾陪同川普赴北京進行國是訪問。

目前川普尚未將黃仁勳從名單中移除，且8日曾稱願意帶黃出席APEC峰會。但一名消息人士認為，考量黃仁勳正受到各界檢視，隨團出訪的可能性不高。

黃仁勳承認婚外情後，輝達已啟動調查，美國國會也正推動調查。聯邦眾議院3個委員會的共和黨籍主席要求黃仁勳在11日前確認是否出席訂於18日的閉門簡報；黃仁勳尚未回覆。

針對相關報導，中國外交部發言人郭嘉昆9日表示，所謂「中國間諜」指控毫無根據，意在抹黑中國。

回顧5月川習會，美方隨行企業陣容星光熠熠，包括時任蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克、貝萊德執行長芬克及黑石集團執行長施瓦茲曼等，被稱為「夢幻隊」。

黃仁勳原本不在名單上，據彭博報導，川普5月12日啟程當天早晨親自致電邀請，黃仁勳隨即趕赴阿拉斯加州安克拉治，在空軍一號中途停靠時壓線登機，與川普一同飛往中國。

11月APEC峰會將是川習今年第3次面對面會談。兩人先前分別於5月川普訪問北京、9月習近平訪問華府時會晤。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普與習近平將在18日至19日舉行的深圳APEC峰會期間會晤，這將是兩人今年第3次面對面會談，先前已分別在5月與9月見面。

  • 消息人士稱，黃仁勳原本在隨行名單內，且曾在5月陪同川普赴北京，但他因婚外情及疑涉中國間諜風波受檢視，國會又要求他18日出席閉門簡報，令行程生變。

  • 中國外交部發言人郭嘉昆表示，所謂「中國間諜」指控毫無根據，認為相關說法是在抹黑中國，等於直接否認外界對此事的指控。

黃仁勳 川普 習近平

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