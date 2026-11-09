美中俄三方會談恐生變？WSJ：北京提1要求遭美方拒絕

俄羅斯聖彼得堡一家紀念品店可見繪有美國總統川普（左）、俄羅斯總統普亭（中）與中國大陸國家主席習近平（右）的套娃。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： WSJ指出，美中俄擬在APEC期間舉行三方會談，但北京要求先敲定議程與聲明遭美方拒絕，顯示三國在核軍備與烏戰等議題上分歧仍深。

華爾街日報引述知情人士報導，美中俄正研議在亞太經濟合作會議（APEC ）峰會期間舉行三國元首會談，但北京要求事先就議程達成共識、確定會談結果，並由三人各自宣讀備妥的聲明，幾乎不留討論空間。美方拒絕這項提議，希望保留更多交流彈性。雙方對會談形式與議程存在分歧，使三方對話增添變數。

APEC峰會18日至19日將在中國深圳舉行，美中俄起初均對三方會談構想表達開放態度。不過，美國總統川普 已明確表示，希望討論核軍備管制，觸及北京長期不願談判的議題。

一名中國官員直言，北京不會同意參與三方核軍備管制談判。中國核武庫規模雖遠小於美俄，但正迅速擴張。報導指，北京擔心參與三方軍備管制談判，可能使中國被鎖定在核武劣勢地位。

美俄之間最後一項主要核武條約「新戰略武器裁減條約」（New START）已於2月到期，且未有新協議接替，使全球兩大核武庫數十年來首度不受任何協議約束。川普政府主張，後續協議必須納入中國，因為中國核武庫擴張速度比美俄都快。

普亭提出三方會談則似乎意在利用川普對克里姆林宮日益友善的態度，藉助中國推動以有利俄羅斯 的條件，結束烏克蘭戰爭，並將烏克蘭總統澤倫斯基排除在外。

中國官員透露，北京願意主辦三方會談，也願在事先敲定議程及結果的前提下，討論烏克蘭與其他重大議題；若未完成這些準備，中方更傾向分別舉行雙邊會談。

一名川普政府高階官員則表示，習近平似乎不願與其他兩國元首進行即席交流，北京對會談形式的要求，令人質疑中方是否已準備好直接對話。

接近北京決策圈的人士說，習近平希望獲得歷史性三方峰會的合照、聲明及宣傳效益，卻不願承擔對話難以預測的風險。

曾任拜登政府副國務卿、現任華府亞洲集團董事長的坎伯（Kurt Campbell）表示，這場會談對習近平而言「風險很高，而且極難預測」。他認為，北京更傾向分別處理與華府、莫斯科的關係，並各自換取所要的回報。

華爾街日報解釋，依序宣讀預先備妥的談話內容，是中國外交慣用的方式。習近平與外國元首的會晤，通常連每分鐘的流程都事先安排，談話要點也預先審核，幾乎不留即興發揮空間。

習近平目前正為預定2027年底召開的中共第21次全國代表大會籌備重大高層人事調整，預料將安排新一代親信出任要職。接近北京決策圈的人士表示，在他處理整肅、人事與接班問題之際，與川普及普亭進行未事先安排的對話，正是習近平體制力求避免的不可預測變數。