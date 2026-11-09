期中選舉後川普首度受訪：坦承遣返移民恐太過火 內閣可能小幅改組

美國總統川普（右）接受CBS新聞節目「60分鐘」專訪，採訪他的多塞特（左）曾是紐約時報專欄作家。（取材自CBS官網）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉失利後受訪，坦承強硬移民政策可能傷選情，並表示願與民主黨妥協；同時對2028年接班人不排除保持中立，還談及伊朗戰爭、家族財富與AI政策。

美國總統川普 在共和黨期中選舉 慘敗後首度接受專訪，坦承強硬移民 政策可能傷害共和黨選情，並表示願意與民主黨協商。他也不排除在2028年總統大選前保持中立，不替任何共和黨候選人背書，但直言自己永遠無法原諒部分政治敵人。

《華爾街日報》整理哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》美東8日晚間播出的川普專訪，歸納移民政策、2028年總統大選接班人、伊朗戰爭、家族財富及人工智慧（AI）等五大重點。

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遣返政策可能過當 願與民主黨妥協

川普認為自己在邊境安全方面可得「A+」，驅逐犯罪分子也獲得高度肯定，但政府連一些有正當工作的移民都遣返，可能做得太過火了。他舉例說，有些女性在飯店擔任清潔工或服務生，卻突然被驅逐出境，「這是很難受的事」。

他認為與民主黨達成移民政策協議「確實可行」。

2028年接班人選 未必出面背書

川普對2028年是否支持特定共和黨總統候選人，沒有把話說死。被問到是否會在兩年後替接班人背書，他說：「可能會，但不一定。」除了副總統范斯，他也提及國務卿魯比歐及可能參選的共和黨參議員。

川普說，自己與許多人關係良好，「我可能會介入，也可能不會。或許不介入對我更好」。

范斯日前將共和黨敗選歸咎於伊朗戰爭，川普8日表示，許多人不喜歡范斯的言論。他雖承認戰爭傷害選情，仍強調攻打伊朗是必要的，因為不能讓伊朗擁有核武。

拒絕原諒政敵 預告內閣可能改組

主持人問川普，若原諒前聯邦調查局局長柯米、前眾院議長裴洛西等政敵，就能進天堂，他是否願意。

川普回答：「說實話，不願意。我大概做不到，因為我確實憎恨某些敵人，而且永遠都會如此。」

至於因主張對伊朗開戰而受到兩黨議員批評的國防部長赫塞斯，川普表示仍信任他，但也預告內閣可能出現少數人事異動，不願透露名單。

否認藉總統職位牟利

面對重返白宮後個人財富增加的質疑，川普表示，自己幾乎不花時間關注個人財富，也不清楚家族的投資情況。

主持人指出，川普家族共同持有的加密貨幣公司World Liberty Financial，有阿布達比王室成員大舉投資；若換成拜登家族，外界恐怕會認為涉及貪腐。

川普回應，公司由兒子經營，不能因為自己當總統，就要求他們四年什麼都不做。

不願AI競賽落後中國

川普表示，美國有能力管理AI風險，也不反對設置安全規範，但不能因此落後中國。他說，美國目前領先，而中國沒有類似限制。

川普還透露，政府最近曾警告某家AI公司的一名人員，若繼續從事不當行為，可能面臨牢獄之災。他聲稱官員曾向對方放話：「「準備去坐牢吧。今晚記得先親你太太一下，跟她道晚安。」

不過，川普拒絕透露這名人士及公司的身分。