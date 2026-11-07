黃仁勳風波連環爆 Nvidia晶片銷中疑點重重 紐時查訪驚見空殼公司

金融時報指出，輝達(Nvidia)執行長黃仁勳曾與中國女間諜黃樂交往。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約時報揭露多家獲准經手輝達H200晶片的中國企業疑似空殼或與軍方有關，引發外界質疑美國對晶片銷中審查是否到位。

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳 近日遭爆疑似曾與中國女間諜 黃樂交往，如今輝達晶片銷中更掀起疑雲。紐約時報實地查訪發現，獲美國商務部批准經手H200晶片的中國企業，登記地址竟是空蕩辦公室，疑似空殼公司；部分獲准企業更與美國貿易黑名單上的公司或中國軍方承包商有關，引發質疑這些企業的幕後實際掌控者是誰，以及美國國安審查是否確實。

紐時6日引述一份川普政府高層備忘錄披露，新加坡企業Megaspeed中國籍高層主管黃樂（Huang Le），被美方情報官員認定是中國情報人員，她的任務除了蒐集黃仁勳的相關情報，還可能試圖影響輝達對中國晶片出口政策的立場，促使公司爭取讓最先進的AI晶片進入中國市場。金融時報並指，黃仁勳曾與黃樂交往。

知情人士透露，美國商務部今年已批准約24家中企購買輝達H200晶片，或將晶片組裝成AI伺服器，包括百度、比亞迪及特斯拉上海等，各家獲准採購數萬枚。這些企業須先通過國安審查，但紐時查訪發現，部分公司的實際營運情況與背後關係疑點重重。

其中，成立僅17個月的New Matrix，獲准替客戶將H200組裝成AI電腦。紐時記者走訪公司位於北京西北郊工業園區的登記地址，現場卻是灰色空屋，可見天花板垂落電線，尚未裝上燈具。大樓企業名錄沒有這家公司，園區物業管理人員也表示查無紀錄。

截至11月6日，New Matrix官網未列員工姓名、徵才訊息或公司沿革。企業資料則顯示，兩名主要股東與中國私募股權公司智路資本（Wise Road）及其創辦人李濱有關。智路資本2024年因協助中國政府收購掌握戰略敏感晶片技術的企業，被美國列入黑名單。兩名分析人士認為，New Matrix可能是相關企業的掩護公司。

另一家獲准經手H200的企業Maginfra，也有類似情況。紐時記者9月走訪其登記地址，只見上鎖房間內擺著幾張桌椅，沒有招牌，同樓層人員表示未曾看過有人使用。分析人士認為，Maginfra可能源自因與中國軍方合作而遭美國列入實體清單的浪潮集團（Inspur），雙方人員及專利有所重疊，也都有政府持股。

其他獲准企業也與軍方供應商有關。浙江銀盾雲科技（Zhejiang Yindun Cloud Technology）與潤澤智算科技集團（Range Intelligent Computing Technology Group）關係密切，後者曾向軍方承包商提供服務，也為河北省國防主管機關主導的衛星計畫提供雲端運算服務，並於2016年成立子公司，專門為中國政府與軍方發展量子通訊業務。

另外上海嘉唐（Shanghai Jiatang）則源自向中國軍方提供技術的大唐電信（Datang Telecom），其控股機構也曾為軍方開發密碼技術。

曾任白宮國安會中國事務主任的托賓（Liza Tobin）質疑，商務部與輝達未必已做足必要的盡職調查，確保許可條件獲得遵守。美國商務部工業暨安全局則強調，所有申請都經過仔細國安審查。

輝達表示，中國軍方依賴美國技術並不合理，有限度銷售H200仍能支持美國就業與製造業。上述涉事企業未回應置評。

輝達執行長黃仁勳。法新社