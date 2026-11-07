黃仁勳捲女間諜風波 議員批關係荒唐、黃長女突取消訪韓
黃仁勳遭爆與疑似中國間諜黃樂有關，輝達否認不當接觸；同時其長女黃敏珊取消南韓行程，引發美國國會擴大調查與政治關注。
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黃仁勳遭爆與疑似中國間諜黃樂有關，輝達否認不當接觸；同時其長女黃敏珊取消南韓行程，引發美國國會擴大調查與政治關注。
人工智慧晶片巨擘輝達(Nvidia)執行長黃仁勳近期捲入桃色風波，遭爆疑似曾與中國女間諜黃樂交往之際，長女黃敏珊突然取消原訂8日展開的南韓訪問，原因尚未公開。新聞網站Axios報導，相關疑雲正引發國會加強審視，民主黨籍參議員昆斯更批評，「愈了解川普政府、中國間諜與AI億萬富豪的荒唐關係，愈確信這屆政府涉及貪腐」。
韓媒報導，黃敏珊原訂8日抵韓，出席9日至10日在首爾COEX會展中心舉行的「輝達AI Day Seoul 2026」，並與南韓科學技術情報通信部部長裴慶勳會晤。不過，通信部已證實行程取消，但未說明原因，時間正值黃仁勳捲中國間諜案，格外引發關注。
紐約時報日前報導指，黃樂是中國間諜，由中國情報高層招募，專門刺探黃仁勳，據稱目的是說服他遊說美國官員，允許晶片出口中國。金融時報6日報導，黃仁勳與黃樂曾有戀情。相關指控尚未獲證實，輝達與中國政府均否認。
Axios報導，德拉瓦州民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）承諾，將針對紐時最新報導及黃仁勳與相關人士的關係展開調查。他在X發文表示：「我越了解川普政府、中國間諜與AI億萬富豪之間這種荒唐的關係，越確信這個政府所做的一切都涉及貪腐。國會將展開調查，查明真相。」
相關疑慮已延燒多日。紐時10月29日率先報導，黃仁勳與黃樂關係密切，美國當局對她與中國情報單位的關聯感到疑慮，川普也已聽取簡報。華爾街日報10月31日接著指出，美國、新加坡及台灣情報機關均有理由相信，黃樂可能是中國間諜。
多名共和黨籍眾議院委員會主席已於11月5日要求黃仁勳，就他與黃樂的關係，以及輝達保護敏感資訊的管控措施向國會簡報，以釐清美國國家安全受到危害的程度，並要求他在11月11日前確定會面日期。
黃仁勳掌管全球最大企業之一，旗下晶片又是先進AI發展的核心，光是他可能受到中國情報人員影響的說法，便可能迅速成為新一屆國會兩黨關注的重大焦點。
川普政府將在AI競賽中擊敗中國視為重要目標，黃仁勳在川普本屆任期內也一直與他關係密切。
輝達多次堅決否認黃仁勳與黃樂的往來超出一般業務接觸，並強調不會向她或任何其他人分享敏感資訊。
報導指他疑似曾與被認為是中國間諜的黃樂交往，外界質疑對方可能藉此影響他遊說美國官員放寬晶片出口中國的政策，相關指控目前尚未被證實。 她原訂8日赴韓，出席9日至10日在首爾COEX舉行的「輝達AI Day Seoul 2026」，並與南韓科學技術情報通信部部長裴慶勳會晤，但行程已取消。 多名共和黨眾院委員會主席要求黃仁勳向國會簡報，說明他與黃樂的關係及輝達的資訊保護措施；民主黨參議員昆斯也表態要展開調查。
精華 FAQ
報導指他疑似曾與被認為是中國間諜的黃樂交往，外界質疑對方可能藉此影響他遊說美國官員放寬晶片出口中國的政策，相關指控目前尚未被證實。
她原訂8日赴韓，出席9日至10日在首爾COEX舉行的「輝達AI Day Seoul 2026」，並與南韓科學技術情報通信部部長裴慶勳會晤，但行程已取消。
多名共和黨眾院委員會主席要求黃仁勳向國會簡報，說明他與黃樂的關係及輝達的資訊保護措施；民主黨參議員昆斯也表態要展開調查。
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