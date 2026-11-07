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川普華府2大建設受阻 法官令凱旋門停建14天 高球場也恐叫停

特派員黃惠玲／綜合報導
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川普總統擬在華府興建250呎高的凱旋門。(美聯社)
川普總統擬在華府興建250呎高的凱旋門。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普改造華府的兩項重大公共工程先後受阻，巨型紀念拱門被法院暫停14天，高球場改建與公園關閉計畫也面臨訴訟與嚴格審查。

川普總統改造華府首都景觀的兩項重大工程接連遭遇法律阻力。聯邦法官5日晚間下令，暫停川普政府興建巨型紀念拱門14天；另一方面，華府歷史悠久的東波多馬克公園(East Potomac Park)高爾夫球場改建計畫，也因環境保護及歷史保存爭議再度面臨訴訟，地方團體要求法院阻止政府關閉公園。

美聯社報導，聯邦地區法官楚特坎(Tanya Chutkan)5日晚間發布臨時限制令，禁止川普政府在14天內動工興建高達250呎的紀念拱門。此前，國家首都規畫委員會(NCPC)經過長達九個半小時的聽證，以8比4票批准工程。

楚特坎指出，維吉尼亞州及華府已證明，工程一旦立即展開，將造成實質損害，包括交通動線改變、緊急救援協調受影響，以及政府必須投入額外人力處理道路改道與事故。她並要求聯邦政府下周一提交執行禁令的報告。

這座紀念拱門預定興建於鄰近阿靈頓國家公墓的紀念圓環(Memorial Circle)。川普政府主張，工程旨在紀念美國歷史及退伍軍人，並稱國會早在1925年便已授權興建紀念設施。

然而，反對者質疑工程缺乏國會正式批准，且巨型建築將破壞國家公墓周邊的莊嚴氛圍。楚特坎也不接受政府引用百年前法律作為興建250呎拱門的依據。

加州民主黨國會眾議員霍夫曼(Jared Huffman)批評，這項工程並非紀念退伍軍人，而是川普為自己打造的紀念碑。

另一方面，華府保存聯盟(D.C. Preservation League)與兩名居民5日向聯邦法院聲請臨時限制令，要求延後東波多馬克公園原訂15日實施的關閉措施14天。

國家公園管理局(NPS)表示，公園沿波多馬克河的海堤老化，存在安全疑慮，因此計畫關閉包括高爾夫球場在內的部分園區。

但原告質疑，政府以安全為由關閉公園，實際上是為川普計畫中的冠軍級高爾夫球場改建工程鋪路。新球場預計由知名設計師法齊奧(Tom Fazio)規畫，可能影響現有三座球場，以及民眾騎車、釣魚、野餐和散步的公共空間。

這項爭議此前已有法院介入。聯邦法官雷耶斯(Ana Reyes)10月26日裁定，未經法院批准，不得繼續砍除球場樹木。此前施工人員已移除約430棵樹。

法院訂於11月13日審理最新緊急聲請，距離預定關閉日期僅兩天。聯邦政府須於9日提出回應，原告則須於10日答覆。

兩項工程接連面臨司法審查之際，民主黨也在期中選舉後取得國會控制權，川普改造首都公共空間的計畫，預料將受到更嚴格的國會監督。

華府東波多馬克公園高爾夫球場(East Potomac Park Golf Co...
華府東波多馬克公園高爾夫球場(East Potomac Park Golf Course)。(美聯社)

精華 FAQ

  • 法官認為若立即施工，將對交通動線、緊急救援協調與道路改道造成實質損害，因此先發出臨時限制令，要求川普政府14天內不得動工。

  • 地方團體質疑政府以海堤老化與安全為由關閉園區，實際上是在為川普規畫的冠軍級高球場鋪路，並可能影響民眾使用的公共空間。

  • 兩案都遭司法介入，顯示川普改造首都公共空間的計畫不僅面臨環境與歷史保存質疑，也可能因民主黨掌控國會而接受更嚴格監督。

聯邦政府 川普 華府

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