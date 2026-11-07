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川普簽令將橢圓辦公室列「國家保護區」 防未來總統改建

編譯中心／綜合報導
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川普將橢圓形辦公室和隔壁的內閣會議廳列為國家紀念區，圖為橢圓形辦公室。(美聯社)
川普將橢圓形辦公室和隔壁的內閣會議廳列為國家紀念區，圖為橢圓形辦公室。(美聯社)

川普總統6日簽署行政令，將白宮橢圓形辦公室(Oval Office)列為國家紀念區。儘管他所屬的共和黨在期中選舉慘敗，他仍加倍聚焦於美化白宮。

批評人士指控，川普在3日期中選舉前忽視選民對伊朗戰事和生活負擔能力的疑慮，反而惦記華府多項興建與翻修工程。

民主黨贏得國會眾院與參院控制權翌日，川普幾乎無視選舉結果，反而展示他的白宮新宴會廳工程。

川普這次的焦點是橢圓形辦公室和鄰近的內閣會議廳(Cabinet Room)。他自去年重返白宮執政以來在橢圓形辦公室增添許多金色裝飾物品。

川普表示，這次的公告將「讓任何人永遠不可能摧毀這個令人驚嘆的空間」，防止未來的總統對這兩個廳室進行任何建築工程。

川普告訴媒體：「它將不能被拆除、摧毀、觸碰或任何其他改動。這確實叫做國家紀念區。」

然而此舉引發外界揣測川普可能正準備對白宮西廂(West Wing)進行更多工程。他曾多次暗示可能不讓記者使用橢圓形辦公室附近的知名簡報室。

▼收聽一洲焦點Podcast：

川普將橢圓形辦公室和隔壁的內閣會議廳列為國家紀念區，圖為內閣會議廳。(美聯社)
川普將橢圓形辦公室和隔壁的內閣會議廳列為國家紀念區，圖為內閣會議廳。(美聯社)

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