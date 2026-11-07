「她累了」威爾斯請辭內幕被曝：遭川普怪罪 認已不值得留任

期中選舉大敗後，川普怪罪白宮幕僚長威爾斯(右二)，令她萌生去意。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨期中選舉失利後，川普怒火波及幕僚長威爾斯，她在失去信任且身心俱疲下請辭，並由米勒接任，白宮政策走向恐更趨強硬。

共和黨 期中選舉慘敗後，白宮 內部展開重大人事大洗牌；首樁重大人事異動，由白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)接替5日晚間請辭的幕僚長威爾斯(Susie Wiles)。知情人士透露，期中選舉共和黨慘敗，川普 總統的怒火愈燒愈烈，威爾斯也在川普的怪罪目標之列，白宮西翼過去幾天愈發分裂；在察覺到總統對自己不滿後，威爾斯決定辭職。

美國有線電視新聞網(CNN)報導威爾斯離職內幕指出，了解川普反應的人士聲稱，川普起初對3日晚間揭曉的大選結果，表現得不甚在意，但隨著不斷看到此次「歷史性慘敗」的相關報導，他的怒火愈燒愈烈。選舉之夜白宮東廳舉行的招待會上，川普就已毫不掩飾地表達對競選團隊的不滿，抱怨共和黨慘敗是競選失策所致。

威爾斯是川普指責應該對共和黨失利負責的人員之一；了解威爾斯想法的人士透露，在察覺到總統對自己不滿後，威爾斯決定辭職。她認為，總統理應挑選一位他信任的人來領導白宮團隊。

知情人士還提到，威爾斯過去一年被診斷出罹患癌症，經歷了連番治療，私人生活過得並不容易，「既然川普明確表態不希望她繼續留任，她再堅持下去也就沒有意義了。她累了。」

威爾斯近幾個月曾告訴同事，她對川普的影響力比以往任何時候都小，並且已經放棄試圖影響他在「真實社群」(Truth Social)上的貼文或他的許多決定。

威爾斯影響力減弱的一個例子，就是川普在沒有充分諮詢她的情況下，選擇了扎卡里亞(Katie Zacharia)擔任新的新聞秘書。結果扎卡里亞上任僅五天就下台。

據指出，期中選舉慘敗後，部分川普盟友敦促他調整資深幕僚團隊。過去幾天，川普曾詢問盟友，米勒是否是接替威爾斯的合適人選，國家情報總監克萊頓(Jay Clayton)也是川普考慮的人選之一。但是，由米勒接替威爾斯的這項白宮內部高層人事異動，仍讓許多政府內部人士感到震驚。多位白宮官員向CNN表示，他們對於川普第二任期接下來的走向感到擔憂。

紐約時報報導，知情人士透露，米勒爭取擔任素有總統「守門人」之稱的幕僚長理由，是川普需要結束伊朗戰爭。

他可能引導川普放棄敗選後尋求與民主黨達成協議的最初想法，這意味著總統會更傾向文化戰爭議題，例如強硬的移民執法和針對多元化倡議的措施。

政府官員認為，這項人事變動表明，儘管民眾對川普移民政策的支持度下降，白宮仍決定在移民管控問題上進一步加碼。

一位官員說：「威爾斯總能確保各項工作井然有序、按部就班推進。真不知道接下來會變成什麼樣子。」川普的一位盟友則稱，對川普來說，這是「災難性的損失」。

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