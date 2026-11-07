我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

期待交鋒民主黨？分析：川普讓米勒接幕僚長 顯示敗選仍無意妥協

記者顏伶如、編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
將接任眾院監督委員會主席的加州眾議員加西亞(前右)已表態，將會調查米勒的強硬移民...
將接任眾院監督委員會主席的加州眾議員加西亞(前右)已表態，將會調查米勒的強硬移民政策。圖為今年9月加西亞在國會質疑ICE探員開槍擊斃無證移民時，指著川普與米勒的照片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在共和黨期中選舉失利後仍不調整路線，改任米勒為白宮幕僚長，外界認為他將強化核心主張並與民主黨國會正面衝突。

華爾街日報分析，川普總統6日下午開除白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)，讓副幕僚長米勒(Stephen Miller)遞補空缺，可以看出共和黨雖然在期中選舉慘敗，川普並不打算改變作法。

即將上任的眾院監督委員會主席矢言，一旦民主黨正式掌控國會，將對川普總統的新任幕僚長米勒展開調查，並警告這位三軍統帥的高級顧問「聘請律師」。川普6日宣布威爾斯離職米勒接任，民主黨籍國會眾議員加西亞在幾分鐘後就宣布他將調查米勒。

加西亞在聲明中說，「米勒是違憲的ICE突襲行動的策畫者，這些行動恐嚇了我們的社區，綁架並殺害了美國公民和移民家庭。監督委員會的民主黨人將繼續調查米勒的不當行為，我們將在國會和法庭上反對他那些充滿仇恨的政策。」

出任白宮幕僚長，讓米勒登上全國做有影響力的職位之一。然而，對於這項新職，米勒肯定存在盲點。

長期以來，米勒以在移民議題主張強硬手段聞名。從川普第一次參選總統的競選初期，米勒一直就是川普身邊最忠心耿耿的幕僚之一。

報導指出，白宮幕僚長這份工作，掌理政策非常廣泛，遠遠超過移民範疇。

傳統上，白宮幕僚長是總統與其他人之間的關鍵溝通橋梁，接洽對象包括國會山莊、美國企業以及外國領袖，米勒是否做好準備足以勝任，尚待觀察。威爾斯不僅是白宮幕僚長，她也是美國企業界與白宮之間的主要聯絡人之一。

2010年期中選舉，歐巴馬總統遭遇慘敗，隨後任命戴利(Bill Daley)為白宮幕僚長。戴利曾在法律和銀行業工作多年，在商界頗有名望。

米勒升任幕僚長迄今最清晰的訊號，意味川普任期最後兩年將加碼落實核心信念，雖然其中許多理念在這次期中選舉已被選民打臉。川普同時透露接下來並沒打算跟民主黨尋求妥協，雖然一些知名的共和黨人指責白宮已經和國家脫節。

米勒曾任國會助理多年，民主黨若推動激進議程，昔日經驗便可派上用場。

紐約時報專欄作家柯特爾(Michelle Cottle)則在專文推測，雖然共和黨慘敗，但是川普反而可能對未來充滿期待，甚至感到興奮，因為接下來兩年，他將與民主黨掌控的參眾兩院展開永無休止、毫不留情的激烈鬥爭。換句話說，這就是川普心目中的天堂。

柯特爾認為，川普最愛的就是衝突，而且越惡劣越好。儘管他總是自吹自擂，宣稱自己擅長建設，但真正的本領其實是戰鬥與破壞。若能與剛贏得選舉、仍沉浸在勝利喜悅中的民主黨參眾兩院多數派正面交鋒呢？那才是真正的刺激。

她指出，川普明年與國會的關係，將讓他第一任期的兩黨敵對局面看起來簡直像一場靜心修行。川普向來不把國會權力放在眼裡，因此可以預期，川普政府將肆無忌憚地阻撓民主黨索取文件與傳喚證人的要求。對川普來說，與民主黨國會激烈對抗的混亂場面，無疑比費力不討好、枯燥乏味的治國工作有趣得多。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導認為，這代表川普即使在期中選舉失利後，也沒有打算改變做法，而是要更緊抓核心信念。米勒長年主打強硬移民路線，被視為川普繼續強化對抗姿態的象徵。

  • 即將掌控監督委員會的加西亞表示，米勒將面臨調查，並直接警告他先聘請律師。民主黨指控他主導違憲的ICE突襲行動，未來將在國會與法庭持續反對其政策。

  • 專欄分析指出，川普可能反而樂見與民主黨主導的國會激烈衝突，因為他偏好戰鬥與破壞而非協商。預料白宮將強力阻撓索資與傳喚，讓政治對抗升溫。

川普 民主黨 ICE

上一則

川普華府2大建設受阻 法官令凱旋門停建14天 高球場也恐叫停

下一則

全美3/4項「富豪稅」公投案過關 加州、華州、科州都將向富人增稅

延伸閱讀

期中選後算帳 川普撤換白宮幕僚長 米勒接任將硬槓民主黨

期中選後算帳 川普撤換白宮幕僚長 米勒接任將硬槓民主黨
共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂
期中選舉慘敗後 川普透露將調整內閣、赫塞斯暫保官位

期中選舉慘敗後 川普透露將調整內閣、赫塞斯暫保官位
川普頭號親信 米勒將任白宮幕僚長 學生時期展顯好戰保守風格

川普頭號親信 米勒將任白宮幕僚長 學生時期展顯好戰保守風格

熱門新聞

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45
美國總統川普2日在華府。(美聯社)

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

2026-11-03 23:32

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯