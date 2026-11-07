期待交鋒民主黨？分析：川普讓米勒接幕僚長 顯示敗選仍無意妥協

將接任眾院監督委員會主席的加州眾議員加西亞(前右)已表態，將會調查米勒的強硬移民政策。圖為今年9月加西亞在國會質疑ICE探員開槍擊斃無證移民時，指著川普與米勒的照片。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在共和黨期中選舉失利後仍不調整路線，改任米勒為白宮幕僚長，外界認為他將強化核心主張並與民主黨國會正面衝突。

華爾街日報分析，川普 總統6日下午開除白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)，讓副幕僚長米勒(Stephen Miller)遞補空缺，可以看出共和黨雖然在期中選舉慘敗，川普並不打算改變作法。

即將上任的眾院監督委員會主席矢言，一旦民主黨 正式掌控國會，將對川普總統的新任幕僚長米勒展開調查，並警告這位三軍統帥的高級顧問「聘請律師」。川普6日宣布威爾斯離職米勒接任，民主黨籍國會眾議員加西亞在幾分鐘後就宣布他將調查米勒。

加西亞在聲明中說，「米勒是違憲的ICE 突襲行動的策畫者，這些行動恐嚇了我們的社區，綁架並殺害了美國公民和移民家庭。監督委員會的民主黨人將繼續調查米勒的不當行為，我們將在國會和法庭上反對他那些充滿仇恨的政策。」

出任白宮幕僚長，讓米勒登上全國做有影響力的職位之一。然而，對於這項新職，米勒肯定存在盲點。

長期以來，米勒以在移民議題主張強硬手段聞名。從川普第一次參選總統的競選初期，米勒一直就是川普身邊最忠心耿耿的幕僚之一。

報導指出，白宮幕僚長這份工作，掌理政策非常廣泛，遠遠超過移民範疇。

傳統上，白宮幕僚長是總統與其他人之間的關鍵溝通橋梁，接洽對象包括國會山莊、美國企業以及外國領袖，米勒是否做好準備足以勝任，尚待觀察。威爾斯不僅是白宮幕僚長，她也是美國企業界與白宮之間的主要聯絡人之一。

2010年期中選舉，歐巴馬總統遭遇慘敗，隨後任命戴利(Bill Daley)為白宮幕僚長。戴利曾在法律和銀行業工作多年，在商界頗有名望。

米勒升任幕僚長迄今最清晰的訊號，意味川普任期最後兩年將加碼落實核心信念，雖然其中許多理念在這次期中選舉已被選民打臉。川普同時透露接下來並沒打算跟民主黨尋求妥協，雖然一些知名的共和黨人指責白宮已經和國家脫節。

米勒曾任國會助理多年，民主黨若推動激進議程，昔日經驗便可派上用場。

紐約時報專欄作家柯特爾(Michelle Cottle)則在專文推測，雖然共和黨慘敗，但是川普反而可能對未來充滿期待，甚至感到興奮，因為接下來兩年，他將與民主黨掌控的參眾兩院展開永無休止、毫不留情的激烈鬥爭。換句話說，這就是川普心目中的天堂。

柯特爾認為，川普最愛的就是衝突，而且越惡劣越好。儘管他總是自吹自擂，宣稱自己擅長建設，但真正的本領其實是戰鬥與破壞。若能與剛贏得選舉、仍沉浸在勝利喜悅中的民主黨參眾兩院多數派正面交鋒呢？那才是真正的刺激。

她指出，川普明年與國會的關係，將讓他第一任期的兩黨敵對局面看起來簡直像一場靜心修行。川普向來不把國會權力放在眼裡，因此可以預期，川普政府將肆無忌憚地阻撓民主黨索取文件與傳喚證人的要求。對川普來說，與民主黨國會激烈對抗的混亂場面，無疑比費力不討好、枯燥乏味的治國工作有趣得多。

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