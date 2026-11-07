川普找強硬派米勒接任白宮幕僚長 打擊移民幕後推手

期中選舉大敗後，川普(右)撤換白宮幕僚長，由副幕僚長米勒(左)接替原幕僚長烕爾斯。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在共和黨期中選舉失利後，提拔強硬派顧問米勒出任白宮幕僚長，延續對移民與國內政策的進攻路線，引發民主黨與產業界批評。

川普總統6日宣布共和黨 期中選舉慘敗後首個白宮 高層人事異動，米勒(Stephen Miller)將接替威爾斯(Susie Wiles)擔任白宮幕僚長。米勒原任白宮副幕僚長，是川普最親近、任職時間最長的顧問之一；早自2016年川普初次競選總統時期，就以演講撰稿人身分加入川普競選團隊，深重川普器重，也是川普政府強硬打擊移民 等國內政策的主要幕後推手。

敗選之後 顯川普續採強悍策略

路透報導，米勒在選舉後被提拔至白宮核心管理職位，代表這位長期效忠川普、以作風強硬著稱的政策顧問，將負責主導川普施政議程。白宮官員透露，這項人事異動顯示，川普將在國內政策和政治事務採取更強悍的進攻策略。

選後人事第一樁 威爾斯請辭獲准

期中選舉大敗後，川普調整白宮人事，幕僚長威爾斯(右)請辭獲准。(美聯社)

美聯社報導，知情人士透露，共和黨期中選舉3日大敗，威爾斯5日晚間向川普遞辭呈。川普在社媒發文宣布威爾斯請辭消息時，讚揚威爾斯工作「非常出色」，並稱她將繼續為他的政治團隊工作。川普還寫道，米勒是「我最信任的顧問之一」；這項人事變動將於9日生效。

威爾斯6日聲明表示，「能在白宮為川普總統效力，是我畢生最大榮幸。我非常自豪能參與我們共同取得的成就：穩固邊境、減稅、加強經濟、實踐『美國優先』等。」

現年69歲的威爾斯是首位女性白宮幕僚長，也是川普任內在職時間最長的幕僚長。川普第一任期四年內，先後換過四名白宮幕僚長。威爾斯是資深政治操盤手，她在2016年競選總統期間，負責川普在佛州的競選事務，2020年再次擔任同一角色。2024年她負責統籌全美50州的競選事務，被公認為是川普三次總統競選活動中最井井條理的一次競選。2025年川普二度入主白宮，威爾斯順理成章接下白宮幕僚長。

威爾斯以「能為川普混亂的行事風格帶來紀律與秩序」聞名，行事素來低調，不喜拋頭露面。川普在2024年大選獲勝之夜慶祝活動上，試圖邀請她向人群發表演說時，她連連搖頭，避開麥克風。

民主黨國會領袖批米勒

有望成為下一任眾議院議長的紐約州民主黨眾議員傑佛瑞斯稱米勒是「危險的仇外者」，應被開除。民主黨參院領袖舒默則表示，賦予米勒更大的權力表明川普並沒有從共和黨在選舉日的失敗中「吸取任何教訓」。

非常依賴移民勞工的行業，譴責川普提拔其驅逐出境政策的主要策劃者米勒，包括農業和建築業。

曾三度支持川普的南德州建築商協會執行董事格雷羅(Mario Guerrero)表示，得知米勒將在白宮擔任更重要的角色，他感到非常震驚，心想川普「根本不是活在地球上」。他指出，「共和黨3日全面敗北的原因，正是因為米勒大力推動的移民執法行動。」