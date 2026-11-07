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川普頭號親信 米勒將任白宮幕僚長 學生時期展顯好戰保守風格

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
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期中選舉大敗後，川普撤換白宮幕僚長，由副幕僚長米勒(左)接替原幕僚長烕爾斯。(路...
期中選舉大敗後，川普撤換白宮幕僚長，由副幕僚長米勒(左)接替原幕僚長烕爾斯。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普任命強硬派幕僚米勒出任白宮幕僚長，延續其在移民執法、行政動作與外交上的鷹派路線，也凸顯他在川普陣營中的核心地位。

美國共和黨在期中選舉丟掉國會控制權後，川普宣布由移民政策強硬派大將米勒接任白宮幕僚長。米勒以推動最嚴苛的國內與移民政策著稱，是川普最忠誠的核心幕僚之一。

川普頭號鐵衛

現年41歲的米勒（Stephen Miller）成長於政治立場自由派的加州聖塔蒙尼加（Santa Monica），但就讀杜克大學（Duke University）擔任學生報專欄作家時，便已展現好戰保守風格。

路透報導，米勒2010年代擔任國會幕僚期間，在限制移民議題尚未成為共和黨主流前，就已是積極的推動者。

他於2016年加入川普競選團隊，隨後在川普首個總統任期擔任顧問兼演講撰稿人。川普2020年敗選後，米勒創辦保守派倡議團體「美國第一法律」（America First Legal），頻頻提起申訴，指控耐吉（Nike）等企業歧視白人。

在川普第2個任期中，米勒出任白宮副幕僚長兼國土安全顧問。他的妻子凱蒂（Katie Miller）是保守派播客主持人，過去也曾在川普第一任政府擔任新聞秘書。

強推鐵腕反移民

米勒最受矚目的是一手主導川普第2任期的強硬移民掃蕩行動，設定每天逮捕3000人的目標，遠高於歷任政府水準。他全力推動美國移民暨海關執法局（ICE）鎖定所有非法入境者，而非僅限於具犯罪前科的對象。

今年1月，一名邊境巡邏隊探員在明尼阿波利斯（Minneapolis）開槍擊斃美國公民普雷蒂（Alex Pretti）。

事發數小時後，米勒在社群媒體上直指死者是「本土恐怖分子」與「準刺客」，即便路透社查證後的影片顯示普雷蒂當時手中拿的是手機而非槍枝。米勒隨後改口表示，涉案探員「可能沒有遵守」標準程序。

除了強化執法，米勒也是廢除出生公民權的堅定支持者。聯邦最高法院駁回這項提議後，米勒痛斥這項裁決是最高法院史上「數一數二最具破壞性且令人憤慨的裁決」。

最高法院判決出爐後，米勒宣布全面禁止「生育旅遊」（birth tourism），防堵外國人專程入境美國產子。

其他議題

米勒在川普的許多其他優先事項上也發揮了重要影響力，包括反對多元化倡議，以及針對跨性別權利。一名知情人士去年表示，他是白宮內部審核所有行政命令的少數幕僚之一。

在對伊朗軍事衝突上，米勒緊跟川普基調。衝突爆發初期，他聲稱美軍與以色列的打擊已徹底摧毀德黑蘭的領導階層與軍事能力；其後他極力宣傳停火進展，並於7月在福斯新聞（Fox News）上表示，部分伊朗官員「極度渴望」達成和平協議。

米勒在其他領域同樣主張採取具侵略性的外交政策。

他今年1月拒絕排除以軍事行動取得格陵蘭（Greenland），並在委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於1月被捕後表示，美國正在「治理委內瑞拉」。他支持美軍攻擊涉嫌走私毒品的人員，曾於2025年10月表示：「這些人是恐怖分子，他們將會被擊斃。」

在期中選舉前的數個月裡，他與白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）合作，制定川普無需國會批准即可自行採取的行政行動。

精華 FAQ

  • 米勒自川普首次競選起就深受倚重，曾任顧問與演講撰稿人，之後又主導多項政策與行政命令審核，因此被視為川普最忠誠且影響力極大的親信。

  • 米勒主張以最強硬手段掃蕩非法移民，曾設定每天逮捕3000人的目標，並要求ICE鎖定所有非法入境者，同時積極推動廢除出生公民權與禁止生育旅遊。

  • 他也深度參與反多元化、跨性別權利、對伊朗與委內瑞拉的強硬外交，以及各項行政命令規劃，並與白宮預算官員合作擬定繞過國會的行動方案。

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