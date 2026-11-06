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民主黨勝選掀AI監管疑慮 那指單日蒸發2.5兆

記者顏伶如／綜合報導
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民主黨勝選的慶祝行情才持續一天，華爾街股市5日迎來大翻轉，科技股崩跌，市值蒸發逾...
民主黨勝選的慶祝行情才持續一天，華爾街股市5日迎來大翻轉，科技股崩跌，市值蒸發逾2兆元。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨贏得國會多數後，市場擔憂AI監管升高與數據中心建設放緩，導致科技股全面暴跌，那指重挫並蒸發2.5兆市值。

短短幾周之前，股市在人工智慧(AI)產業推動之下屢創新高，投資人滿心期待Anthropic、OpenAI籌備首次公開募股(IPO)。然而，民主黨期中選舉贏得參眾兩院多數，引發AI恐將面臨加強管制的市場疑慮，華爾街榮景在選後兩天頓時變成黃粱一夢。所有科技產業5日幾乎難逃暴跌命運。

慶祝行情逆轉 科技股領跌 3大指數重挫

民主黨勝選的慶祝行情才持續一天，華爾街股市5日迎來大翻轉，科技股崩跌，市值蒸發逾...
民主黨勝選的慶祝行情才持續一天，華爾街股市5日迎來大翻轉，科技股崩跌，市值蒸發逾2兆元。(路透)

從亞洲晶片製造商、德州電力生產商、新澤西州算力供應商、矽谷軟體製造商到承包商與數據中心開發商全面應聲下跌，無一倖免。史坦普500指數(S&P 500)大跌4.4%，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)下跌1833點，跌幅3.4%，那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)下跌1422點，重挫5.5%。

到了5日下午美股「科技七雄」(Magnificent Seven)整體市值縮水將近1兆元。那斯達克綜合指數跌入修正區，總市值估蒸發2.5兆元，創下那指歷史最大跌幅，也是川普總統2025年4月「解放日」(Liberation Day)宣布對全球貿易夥伴開徵關稅引發市場動盪以來的單日最差表現。

隨著拋售潮擴大，史坦普500指數所有產業全部下跌，與最近幾個交易日AI類股疲軟促使資金流入股市其他領域的狀況截然不同。

獨立券商暨金融服務機構Meridian Equity Partners資深合夥人柯皮納(Jonathan Corpina)分析，當科技股帶頭上漲時，其他類股很容易跟著上漲，當科技股受到打擊時，投資人肯定感到非常不安。

證券經紀商兼投資銀行JonesTrading市場策略長奧羅克(Mike O'Rourke)表示，政治環境變化之所以重要，是因為AI基礎建設類股是史坦普500指數獲利成長的關鍵驅動力量，特別是半導體與記憶體。他說，一般預料政策將有轉變，因此明年的獲利預測已經變成不可信賴。

民主黨在全國多州地方選舉取得勝利，數據中心興建新案遭州政府暫停的風險提高。不同政黨背景的選民都表示，對AI抱持戒心，討厭數據中心導致電費上漲。

數據中心建設放緩意味著AI晶片的購買量減少，電力和其他在AI熱潮中被大量消耗的產品和服務也會減少，而AI熱潮正在推動美國經濟成長的大部分。

雖然很少人認為數據中心新案將完全停擺，但未來出現任何延誤都可能對美國經濟的關鍵領域造成重大影響。

精華 FAQ

  • 市場擔心民主黨主導下，AI可能面臨更嚴格的州與聯邦管制，尤其是數據中心、電力使用與建設許可都可能受影響，進而壓縮AI基建相關企業的成長預期。

  • S&P 500下跌4.4%，道瓊工業指數跌1833點、跌幅3.4%，那斯達克綜合指數重挫5.5%。其中那指市值約蒸發2.5兆元，創下歷史最大單日跌幅。

  • 若新案延誤或暫停，AI晶片、記憶體、電力與相關服務需求都可能下降，連帶影響科技企業獲利與美國經濟成長動能，尤其是AI熱潮帶動的投資鏈條。

民主黨 史坦普500 華爾街

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