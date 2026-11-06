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科技股崩盤 AI行情走向落幕起點？投資機構這麼說

記者顏伶如／綜合報導
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華爾街股市5日出現拋售潮，驚慌的投資人紛紛打電話求助，交易員的電話被打爆。(路透...
華爾街股市5日出現拋售潮，驚慌的投資人紛紛打電話求助，交易員的電話被打爆。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

科技股重挫引發市場恐慌，華爾街重新評估AI與數據中心前景，部分投資人擔心AI行情見頂，但也有人認為估值回落後仍有買入機會。

彭博報導，科技股5日崩盤，高盛股票的交易部門接到大量投資人電話，詢問科技股暴跌何時觸底，但買家卻不見蹤影。高盛美洲股票執行服務主管約翰·弗拉德表示，4日是該部門今年最繁忙的交易日之一，而周四電話鈴聲不斷，詢問市場狀況，但交易部門卻鮮有買盤。

在科技股遭遇重挫之際，CNBC新聞頻道5日分析，由於民主黨反對數據中心的態度比共和黨更積極，華爾街正在重新評估國會多數易手之後，任何限縮數據中心的措施對於相關科技公司的未來成長將產生如何影響。

投顧公司One Point BFG Wealth Partners首席投資長布克瓦爾(Peter Boockvar)，原本預測明年高達1.2兆的資本支出，如今遭懷疑恐怕不會發生。他說：「這可能是AI行情落幕的起點。」

分析師表示，無論AI榮景是否結束，投資人都必須重新檢討未來打算如何參與AI投資。

「費茲傑羅證券公司」(Cantor Fitzgerald)股票業務總監強森(Eric Johnston)表示，AI基礎設施的建設前景發生巨變，而整個經濟、全體消費者以及企業成長獲利，都跟AI基礎建設有著緊密的槓桿連結。

CNBC財經評論員布朗(Josh Brown)表示，10年期美國國債有4.8%殖利率，這種低風險的投資報酬率此時產生吸引力，讓投資人重新思考是否要在劇烈波動的AI股票裡承擔風險。

許多投資人認為AI行情並沒有完全結束，但要懂得精挑細選。

「駿利亨德森投資集團」(Janus Henderson)投資組合經理克洛德(Richard Clode)說，儘管大型科技指數出現了下行趨勢，科技領域5日還是有一些亮點；舉例來說，摩托羅拉系統(Motorola Solutions)表現不錯，某些資金則流入網路領域，索尼(Sony)公布亮麗財報後，一夜之間股價大漲。

某些專家則說，拋售潮有點衝過頭，投資人可以開始試水溫，少量逢低進場。

投資機構「雷蒙詹姆斯公司」(Raymond James)首席投資長亞當(Larry Adam)表示，出現這種「無差別拋售」(indiscriminate selling)的時候，就是「買入機會」。他表示：「如果投資人採取長遠眼光，以今天估值水平來看，未來將證明是一個良好的買入機會。」他說，投資人應該注意基本面。

G Squared Private Wealth首席投資長格林(Victoria Greene)說，問題在於難以區分這是上升趨勢的回檔，還是崩盤真的來臨。

精華 FAQ

  • 高盛交易部門表示，投資人大量來電詢問科技股何時觸底，但實際買盤卻很少，顯示市場雖然急於找答案，卻仍缺乏承接力道與風險承擔意願。

  • 因為民主黨對數據中心的態度更積極，華爾街擔心國會多數變化後，相關限制措施會壓抑AI基礎建設與資本支出，連帶影響科技公司未來成長。

  • 部分人士認為AI行情可能進入落幕起點，但也有人指出拋售過度、估值已回落，若投資人重視基本面並採取長期視角，現在可能是少量逢低布局的時機。

高盛 華爾街 共和黨

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