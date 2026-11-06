彭博：民主黨想拯救民眾荷包 能從這些地方下手

民主黨在多州取得執政權之後，數據中心建設可能面臨更嚴格監督，圖為麻州的數據中心。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 彭博指出，民主黨若掌握國會，多半只能在稅務、退休與監督政策上著力，難以直接左右物價、關稅與房貸利率。

彭博新聞5日報導，國會無法控制市場或國內生產毛額(GDP)，也不能決定汽油與食品雜貨價格，雖然民主黨 候選人承諾要推翻關稅並結束伊朗戰爭，極大部分控制權依然在川普 總統手中。民主黨成為參眾兩院多數之後，在稅務、退休財務、人工智慧(AI)監督等領域，可能對民眾荷包帶來長期影響。

•稅務

「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)是川普第二任期具有指標意義的經濟成就，由於川普握有否決權，民主黨將無法推翻富人減稅等法案條款。法案當中某些獲得民主黨贊同的臨時條款，民主黨可能採取行動予以延長，例如加班費與小費免稅、為65歲以上納稅人提供額外扣除額等。

「大又美法」讓州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)上限從1萬元調為4萬元直到2029年底，到期之後將恢復到原本的1萬元上限。來自紐約州、新澤西州等高稅州的民主黨國會議員，已經呼籲全面取消SALT上限規定。

•退休

社安金信託基金即將用罄的危機仍然籠罩華府，這次期中選舉並未出現解決方案。許多民主黨人希望透過向高收入族群加稅，為社安金計畫奠定更鞏固的經費基礎。

民主黨麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)是2022年「牢靠法案2.0版本」(Secure 2.0 Act)主要推手，新一屆國會將掌理對退休計畫具有龐大管轄權的眾院歲入委員會。可能列入議程的項目包括：擴大退休計畫自動加入機制、提高兼差或零工工作者參加計畫的資格，以及為無法使用職場退休方案的民眾建立聯邦退休帳戶。

•投資

民主黨在多州取得執政權之後，數據中心建設可能面臨更嚴格監督，半導體廠商、電力設備供應商、出租AI計算能力的新型雲端服務商(neocloud)，可能也都面臨更大壓力。

•能源與消費者物價

民主黨無法靠一己之力結束戰爭，但可以抵制白宮提出為五角大廈增加1.5兆元預算的請求，並設立監督小組處理伊朗戰爭調查。

川普貿易政策也可能面臨民主黨挑戰，但透過立法推翻關稅則將面臨川普否決權。

•住房

民主黨無法控制房貸利率，目前已超過7%的房貸利率是短期之內緩解住房負擔能力問題的最大障礙。