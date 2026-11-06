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民主黨勝選後遺症？ 南華早報：美AI發展腳步放緩 恐被中國超車

編譯江昱蓁／綜合報導
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分析師認為，美國限制AI發展，有利於中國。圖為觀眾參觀在上海舉行的世界AI會議的...
分析師認為，美國限制AI發展，有利於中國。圖為觀眾參觀在上海舉行的世界AI會議的資料照片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

南華早報指出，民主黨在美國期中選舉勝出後，AI與數據中心將面臨更嚴審查，可能拖慢美國AI發展，並加劇美中在全球科技與第三國市場的競爭。

南華早報4日報導，民主黨在3日的美國期中選舉拿下參眾兩院多數，人工智慧(AI)與支持其運作的數據中心將面臨更嚴格的審查，拖慢美國AI發展的腳步，影響全球AI貿易與美中科技角力。

國家廣播公司新聞網(NBC)的全國出口民調顯示，56%選民認為AI與數據中心是左右其投票的「關鍵」或「主要」因素；其中，約64%的選民為民主黨人。

分析師指出，AI議題受重視的程度雖不及生活成本、政府貪腐等議題，卻在短時間內成為重要政治議題。曾任Anthropic等前沿AI公司的研究人員9月警告，先進AI系統可能造成生存風險，部分專家與業界高層呼籲全球放緩AI發展。

法國外貿銀行(Natixis)企業及投資銀行資深經濟學者吳卓殷說，「美國放慢腳步可能是中國的勝利」。選舉結果不會讓美國數據中心的建設停擺，「但步調肯定放緩」。

他說，民主黨普遍支持嚴格審查數據中心，可能限制美國的運算能力，「這會讓美國AI詞元維持在高價位，讓中國有機會憑藉充足電力，輸出有成本效益的AI推論服務」。

由於近來接連發生AI「失控」與由AI驅動的網路攻擊，預料民主黨主導的國會將推動可能放緩前沿AI研發的法規。新當選的德州州長伊諾霍薩(Gina Hinojosa)、喬治亞州州長波托斯(Keisha Lance Bottoms)，競選時都強烈反對數據中心，允諾加強監督，回應民眾對環境衝擊、電價上漲、生活品質受影響等問題。

德州尤為關鍵。研究機構SemiAnalysis於2日發布報告，預計2028年全美新增運算能力近30%來自德州，德州成美國數據中心擴張的「最大風險」因子。不過，明年預定啟用的專案多已興建中，選舉結果不太可能影響美國2027年的容量」。

吳卓殷指出，亞馬遜網路服務(AWS)、Google等美國超大規模雲端業者可能因選舉結果而到海外建設新數據中心，加劇美中在亞洲等第三國市場的競爭。

但瑞士私人銀行隆奧(Lombard Odier)全球投資長史特羅貝克(Michael Strobaek)說，川普仍有否決權，能封殺民主黨最激進的措施，如在聯邦層級暫停興建數據中心。

司法部前副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)也說，「國會可能透過監督聽證會與立法發揮影響力，但不太可能改變川普在對中AI競賽的立場」。

分析師認為，美國限制AI發展，有利於中國。圖為觀眾在上海舉行的世界AI大會參觀機...
分析師認為，美國限制AI發展，有利於中國。圖為觀眾在上海舉行的世界AI大會參觀機器人。(新華社)

精華 FAQ

  • 報導指出，民主黨主導的國會可能加強對AI與數據中心的審查與監管，讓美國數據中心擴建與前沿AI研發步調放慢，但不至於完全停擺。

  • 因為民主黨傾向嚴格審查數據中心，可能限制美國運算能力，推高AI詞元成本；相較之下，中國若擁有較充足電力，可能更具成本優勢。

  • 短期內不太可能改變川普對中AI競賽的基本立場，但國會可透過聽證與立法施壓，並促使美國雲端業者轉往海外布局，進一步加劇國際競爭。

民主黨 Anthropic 人工智慧

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