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民主黨勝選 地面資料中心擴建恐更難 AI可能加速上太空

編譯季晶晶／綜合外電
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地面資料中心擴建面臨政治阻力，馬斯克稱太空資料中心愈來愈有吸引力。示意圖。(美聯...
地面資料中心擴建面臨政治阻力，馬斯克稱太空資料中心愈來愈有吸引力。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨勝選後，資料中心在電費、融資與地方反對壓力下更難擴建，馬斯克與Google則同步加速布局太空運算。

地面資料中心愈來愈難蓋，AI可能加速上太空？期中選舉後，馬斯克（Elon Musk）在X寫道：「現在太空中的資料中心看起來相當有吸引力。」這句話反映資料中心擴建面臨的新政治阻力。

德州新任州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）主張，應立即暫停新建資料中心，直到立法加強社區保障，並終止租稅優惠。選民對電費上漲的不滿，正讓AI基建承受更大壓力。

華爾街日報引述摩根士丹利分析師指出，選舉結果可能加快馬斯克推動太空資料中心。他們認為，SpaceX明年新增10GW資料中心容量的目標更難達成，大摩估計只能新增5.7GW，阻力包括融資、晶片、電力與地方反對。

太空運算則有實際進展。Google於10月30日宣布，Project Suncatcher原型衛星搭載的資料中心級TPU，已成功執行AI工作：地面人員傳送指令，要求衛星上的Gemma 4模型以身處太空為題寫詩，並成功收到回傳作品。

馬斯克的布局也早於選舉。輝達（Nvidia）8月宣布，SpaceXAI規劃中的第一代StarmindAI衛星，將採用經過最佳化的Vera Rubin NVL72系統。

但太空寒冷不代表晶片容易散熱。Google指出，真空中沒有氣流，正測試透過熱管與散熱器排熱，還得克服輻射與衛星高速互連難題；下一步將在2027年測試兩顆衛星互連。

精華 FAQ

  • 選民對電費上漲的不滿，讓資料中心這類高耗能AI基建更易遭受政治反彈，加上地方社區要求更強保障與限制措施，擴建難度明顯升高。

  • 她主張立即暫停新建資料中心，直到立法加強社區保障，同時終止租稅優惠，顯示地方政府可能以政策手段壓抑資料中心繼續擴張。

  • Google已讓衛星上的資料中心級TPU成功執行Gemma 4詩作任務，但太空仍面臨散熱、輻射與高速互連等難題，下一步要在2027年測試兩顆衛星互連。

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