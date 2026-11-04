放鬆一下？期中選舉大敗後 川普帶媒體導覽白宮工地「多漂亮啊」
共和黨期中選舉慘敗後，川普未急於檢討敗選，反而帶記者參觀白宮宴會廳工地，邊看施工邊談裝修細節，最後還說整修白宮對他來說是放鬆。
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共和黨期中選舉慘敗後，川普未急於檢討敗選，反而帶記者參觀白宮宴會廳工地，邊看施工邊談裝修細節，最後還說整修白宮對他來說是放鬆。
共和黨在期中選舉慘敗，民主黨奪回國會參眾兩院。總統川普選後首次面對鏡頭，卻沒有急著檢討敗選，而是帶記者參觀白宮宴會廳工地，興致勃勃地談起水晶吊燈、大理石，還問大家：「你們從上面看到直升機停機坪了嗎？多漂亮啊！」
紐約時報報導，川普4日帶領記者走進仍只有鋼骨架構的宴會廳，指著鋼梁，介紹各種大理石。他說，某種石材的紋理已經讓人找了50年，採石場主人原本不願出售，「但他喜歡我」。
就在前一天，民主黨大勝，連德州都轉向支持民主黨。川普政府內部許多共和黨人心情沉重，擔憂民主黨掌握國會後展開調查，黨內也開始相互究責。
然而川普拿著麥克風，在工地裡走來走去，還向記者解釋宴會廳的廚房為何要設在地下。他說，廚房約占三成空間，若放在樓上，就會失去三面牆可以利用。
一根巨大鋼梁正由起重機緩緩吊起，卻因碰到其他鋼架，遲遲無法穿過天花板預留的孔洞。川普突然打斷記者提問，要大家看鋼梁升起。等鋼梁終於穿過孔洞、工人鼓掌，他問：「很棒吧？」
他也回答了幾個政治問題，表示不後悔對伊朗開戰，不會撤換國防部長赫塞斯，並不介意副總統范斯在社群媒體上檢討敗選。
一名與川普關係密切的政府人士觀看這場導覽後，認為總統顯然受到選舉結果打擊；另一名官員則暗示，川普下次不如吃一小桶冰淇淋，也別再帶記者參觀這個象徵共和黨為何走向衰落的工地。
川普自己則解釋，競選期間有人質疑他為何花時間整修白宮，但他花在這上面的時間其實很少。
「第一，我花的時間很少。第二，我喜歡這件事。這很好，對我來說，這讓我放鬆。」
他沒有先回應敗選檢討，而是帶領記者參觀白宮宴會廳工地，沿途介紹鋼架、大理石與水晶吊燈，還多次停下來觀察施工進度。 他特別談到某種找了50年的大理石紋理，還說採石場主人原本不想賣但「他喜歡我」。此外，他也解釋廚房為何設在地下，稱這樣更能保留空間。 他表示自己花在整修白宮上的時間其實不多，但很喜歡這件事，並說這對他來說是一種放鬆；相較之下，周圍官員則顯得對敗選結果相當憂慮。
精華 FAQ
他沒有先回應敗選檢討，而是帶領記者參觀白宮宴會廳工地，沿途介紹鋼架、大理石與水晶吊燈，還多次停下來觀察施工進度。
他特別談到某種找了50年的大理石紋理，還說採石場主人原本不想賣但「他喜歡我」。此外，他也解釋廚房為何設在地下，稱這樣更能保留空間。
他表示自己花在整修白宮上的時間其實不多，但很喜歡這件事，並說這對他來說是一種放鬆；相較之下，周圍官員則顯得對敗選結果相當憂慮。
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