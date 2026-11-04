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蓋茲警告AI恐被製成生物武器「恐比新冠更嚴重」 痛批川普沒在管

編譯葉亭均／綜合外電
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微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）責怪川普政府在防範AI風險方面沒有作為...
微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）責怪川普政府在防範AI風險方面沒有作為，憂心AI遭到有心人士濫用。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蓋茲警告AI可能被濫用成生物武器，後果恐比新冠更嚴重。
  • 重點二：他批評川普政府對AI風險消極，主張必須由政府層級監管。
  • 重點三：蓋茲建議建立監測與第三方稽核機制，同時加速AI正面應用。

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）責怪川普政府在防範AI風險方面沒有作為，並警告這項技術可能會被用來引發一場「遠比新冠疫情更嚴重」的大流行病。

蓋茲周三（4日）在英國金融時報舉辦的「未來人工智慧高峰會」上表示，AI模型展現的能力令人驚嘆，「無論是帶來的正面效益，還是可能造成的危害，都難以估量」。

警示比新冠更慘 指AI恐遭濫用為生物武器

他指出，當前最迫切風險，在於心懷不軌者利用AI工具製造生物武器，或攻擊社會各領域的網路安全漏洞。尤其令人擔憂的是，某些所謂「開放式」模型可免費供開發者使用，而且使用者能夠移除其中的安全防護機制與監控措施。

這位科技億萬富豪警告，若AI引發生物安全事件，其「破壞規模可能遠遠超過新冠疫情」。據估計，2020年至2021年間，新冠疫情造成約1,500萬人死亡。

痛批川普政府消極監管AI風險 表示自律行不通

儘管存在上述疑慮，蓋茲表示，國際社會試圖監管AI並監督其影響的努力，正受到白宮消極不作為的阻礙。

他說：「如果美國不參與，採取行動就沒有太大意義。因此，我們目前可說是受到阻撓……唯一的問題是，究竟還要發生多少起嚴重事件，他們才會改變立場？」

蓋茲是眾多對AI發展發出嚴正警告的科技界重量級人士之一。這些人士擔憂，AI可能遭濫用，甚至失控，釀成災難性後果。蓋茲先前曾警告，AI可能造成10億人死亡，並引發大規模就業市場動盪。

儘管AI技術正以驚人速度發展，美國總統川普仍拒絕外界要求政府加強監管的呼聲。他曾將制定G20人工智慧指導方針的嘗試斥為「全球主義者的陰謀」，並傾向由科技產業自行監管。

但蓋茲認為，自律監管行不通。他說：「一旦有多家公司參與其中，要解決這個問題，唯一途徑就是提升到政府層級。」

建議建立監測機制與第三方稽核

他敦促川普政府考慮為AI模型的內部安全防護與監控機制制定評估基準，並帶頭推動全球合作，修補網路安全漏洞，同時建立大規模監測機制，涵蓋「空氣、污水、血液」等領域，以便及早發現可能由AI促成的傳染病感染事件。

蓋茲說，AI模型本身可能逐漸「失控」，這項問題不久後就可能成為嚴重隱憂，甚至可能隨著即將推出的新模型而浮現。蓋茲認為，政府必須進一步投入資源，強化安全防護，並對新模型實施第三方稽核。

不過，他也呼籲加快推動AI應用，以充分發揮其潛在效益，例如加速藥物研發，以及縮短醫院候診時間。他說：「這些好處不會自然而然地實現。」

精華 FAQ

  • 他認為最迫切的風險，是心懷不軌者利用AI製造生物武器，或攻擊網路安全漏洞；尤其是可被移除防護機制的開放式模型，更增加濫用可能。

  • 蓋茲指出，國際社會若要監管AI，離不開美國參與，但川普政府對相關努力消極，甚至傾向讓產業自律，導致全球合作與規範推動受阻。

  • 他主張政府應制定AI安全評估基準、推動全球合作修補漏洞，並建立空氣、污水、血液等監測機制與第三方稽核，以便及早發現可能的感染事件。

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