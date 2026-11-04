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期中選舉國會變天 資料中心埋未爆彈 AI算力轉向全球分散布局

記者王郁倫／即時報導
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美國媒體報導顯示7成民眾民調反對在自家附近建立資料中心，隨德州州長改選由民主黨勝...
美國媒體報導顯示7成民眾民調反對在自家附近建立資料中心，隨德州州長改選由民主黨勝出，結束由共和黨長期主導局面，更被視為風向重要指標。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國反對資料中心的民意與政策變數升高，加上德州政局變天及中東資料中心遭攻擊，正推動AI算力從美國集中走向全球分散布局。

美國媒體報導顯示7成民眾民調反對在自家附近建立資料中心，隨德州州長改選由民主黨勝出，結束由共和黨長期主導局面，更被視為風向重要指標。一位美國矽谷算力中心新創高管受訪指出，反對資料中心的民意「是未爆彈」，客戶已要求找其他「政策支持」資料中心的國家算力資源。

過去AI資料中心（AI DC）建設高度集中美國，但如今態勢正在轉變，並分散到美國以外多個國家，從高度集中走向分散式AI算力中心。

一家位於矽谷的AI算力新創公司資深副總接受《經濟日報》訪問指出，在期中選舉前，美國各州就有持續有許多抗議活動，「美國民眾繼續抗議，這是個未爆彈」！該主管指出，現在用戶寧願目標轉向其他國家，現在包括加拿大、日本、馬來西亞、印尼或泰國。

「政府政策支持（資料中心）很重要！」該主管表示，今天就算州政府同意蓋資料中心，但若中間被抗議就得停工，這層風險迫使客戶轉向其他國家算力，因為算力提供速度誰能最快至關重要。

美國3日期中選舉，民主黨掌握參眾兩院過半席次，取得主導權，且民主黨德州州長參選人Gina Hinojosa也擊敗共和黨取得勝利，由於德州是共和黨大票倉，此次變天，也讓市場關注此變動背後的政治版圖變化。

由於新當選德州州長競選主張是放緩資料中心建置，減少租稅優惠，並拉高建置門檻如需自建電廠，管制用水用電、需聘有執照的工會工人等等，預期上任後相關政見將被推動。

地緣政治也衝擊資料中心布局，過去中東也一度因資金實力充沛跟能源條件優勢，成為資料中心投資熱潮國度，但今年AWS在中東地區的三座資料中心接連被伊朗無人機攻擊起火，地點集中阿拉伯聯合大公國及巴林，這也讓業界關注，原來資料中心也是戰爭中被攻擊重點。

「我們都在講主權AI，以為AI是民生基礎建設是不會被戰爭攻擊的，但這是錯的。」該主管表示，在AWS事件之後，現在許多業界在中東的資料中心投資也都轉趨謹慎。

精華 FAQ

  • 因為民調顯示多數民眾反對在住家附近蓋資料中心，地方抗議也持續出現，導致工程可能被迫停工，客戶因此擔心時程與政策不確定性。

  • 業者認為政策支持、施工穩定與交付速度更重要，因此客戶改尋找加拿大、日本、馬來西亞、印尼與泰國等較能快速落地的算力資源。

  • 德州新州長主張提高建置門檻、管制水電與降低優惠，讓投資更保守；中東AWS資料中心遭攻擊，則讓業界意識到資料中心也可能成為地緣衝突目標。

期中選舉 矽谷 共和黨

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