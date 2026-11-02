川普：如果有機會 很樂意再次參選

川普總統1日晚在堪薩斯州出席造勢活動。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普受訪時稱若憲法允許，願意再次參選總統，並提到自己民調領先；但美國憲法第22修正案限制總統最多當選2次，修憲門檻也相當高。

川普 接受2日播出的政治播客節目Pod Force One專訪時表示，如果憲法允許，願意再次參選總統。川普對主持人、紐約郵報專欄作家瑪蓮達‧戴文(Miranda Devine)說：「如果有機會的話，我很樂意再次參選，不過憲法條文規定很嚴格。」

這段專訪是在10月30日預錄。川普受訪時說：「我很想再次參選，前幾天一項民調顯示，我大幅領先所有人。我很樂意參選，不過沒關係，我們還有兩年多的時間。」

他說：「時間還很長，在這段時間裡能夠做很多事。」

憲法第22修正案(22nd Amendment)規定「任何人不得擔任總統超過兩任」(No person shall be elected to the office of the President more than twice)。

如果要修憲取消總統任期限制，參眾兩院表決均要通過三分之二票數門檻，並且在全國四分之三州的州議會決議贊成。或者全國三分之二的州要求召開憲法會議並在會中提案修憲。不管採取哪種管道，任何修正案如果要通過，全國50州當中最後還要超過四分之三州認可，也就是38州。

川普上個月在愛阿華州 一場造勢活動上說，由於對手陣營「作弊」，自己有權再次參選總統。

他說：「法律規定說我不能再次參選總統，但我沒有百分之百確定。我有研究過那一段法律的條文。」