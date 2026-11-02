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威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

編譯廖振堯／即時報導
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與十年前競選總統時相比，川普現在講話更加冗長、粗俗、武斷。(美聯社)
與十年前競選總統時相比，川普現在講話更加冗長、粗俗、武斷。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐時指出，川普近年的助選言行愈來愈粗俗、失控且缺乏邏輯，AI分析也顯示其自2015年以來風格明顯惡化，並多次以冒犯性語句博取注意。

川普去年成為美國史上就職時年紀最大的總統，今年6月年滿80歲。期中選舉前他奔走全國各地助選，展現了充沛精力，然而他的發言除了許多令人費解的敘述、不符事實的言論外，有時也會忘詞或語無倫次。與十年前競選總統時相比，他現在講話更加冗長、粗俗、武斷。

紐約時報報導，川普似乎認為在集會上譁眾取寵比講道理更重要，一些驚世駭俗的言論似乎只是為了博君一笑。他一直以來都是一位煽動性的演說家，還稱自己的意識流漫談風格絕妙。

紐時利用人工智慧(AI)工具分析川普演講、集會、社媒、採訪、公開會議之發言，發現自他2015年(69歲)競選總統以來發生了顯著變化，整體而言更加粗俗、肆無忌憚、缺乏邏輯，而且從2024年起便有跡可循。

川普近日經常褒貶他人的身體部位，10月12日在一場與俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員赫斯特德(Jon Husted)共同出席的造勢活動上表示他審視赫斯特德的屁股和身體；五天後他再次表達對赫斯特德臀部的欣賞，在肯塔基州的一場造勢活動上說：「我檢視了他的屁股。我以前從來沒有對男人這麼做過。」三天後川普在北卡州又一次稱讚赫斯特德的臀部，說：「他的屁股簡直就像一大塊肌肉。」到了俄亥俄州奇利科西(Chillicothe)，他又說了一次：「我一開始就看他的屁股，結實得不得了。」

本月1日，川普在密西根州對現場群眾說：「我之前看過一個漂亮得不得了的屁股——妮琪·米娜(Nicki Minaj)。那可真是讓人很難不注意到。」

他現在也經常對記者大發雷霆，幾乎不等他們提問就罵「噁心」、喝斥他們安靜。10月29日，當一位記者問他是否因為厭倦了旅行而取消堪薩斯之行時，川普反而攻擊記者的外表，「你真噁心！好好鍛煉一下。你看起來糟透了。」

他敦促支持者出來投票的呼籲也變得越來越粗俗和暴力，10月3日在俄亥俄州范達利亞(Vandalia)說： 「如果你們投票，我們就會贏，而且會大獲全勝。我們會把勝利的果實塞進他們的屁股裡，明白嗎？」

就連他自己有時也對這種風格帶來的效果感到訝異。最近在田納西州克拉克斯維爾(Clarksville)的一次集會上，他驚嘆：「就算我說一些蠢話，你們也會鼓掌說『太愛你了』…不過我們不會說蠢話，我們說的是合情合理、有道理的話。」

精華 FAQ

  • 報導指出，川普近年的演說更冗長、粗俗、武斷，也更常失言、忘詞或語無倫次；整體上比十年前更少邏輯，並傾向以驚世駭俗的話題吸引注意。

  • 紐時利用AI工具分析他自2015年以來的演講、集會、社群貼文、採訪與公開會議發言，發現他的語言整體更粗俗、肆無忌憚、缺乏邏輯，且這種變化從2024年起更明顯。

  • 他多次談論共和黨參議員赫斯特德的屁股，還稱讚Nicki Minaj的臀部；此外，他也當場辱罵記者外表，並用「把勝利塞進他們的屁股」這類粗暴說法催票。

川普 紐約時報 期中選舉

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