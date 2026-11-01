川普豪宅突部署2套復仇者飛彈 特勤局揭原因

川普總統位於佛州的豪宅「海湖莊園」及附近的佛州國際機場，已部署多套「復仇者」防空飛彈系統。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 因期中選舉與威脅升高，美國在川普海湖莊園及附近機場部署復仇者防空系統，並由特勤局與北美防空司令部加強空域與反無人機維安。

獨立報報導，美國期中選舉進入倒數階段，在川普 總統位於佛州的豪宅 「海湖莊園」及附近的佛州國際機場已部署多套「復仇者」防空飛彈系統，美國特勤局證實，這是出於環境威脅升高而加強總統維安措施。現場照片曝光，可見兩套防空系統架設在海湖莊園附近的駁船上，還有身穿迷彩服的美軍人員。

海湖莊園是川普位於棕櫚灘的大型度假莊園，也是他的主要住所，川普經常在此度過周末，且才在10月31日海湖莊園舉行萬聖節 派對。

另據「南佛羅里達太陽哨兵報」（South Florida Sun Sentinel）報導，附近的棕櫚灘機場南側同樣部署一套復仇者防空系統。這座機場今年稍早才更名為「唐納．川普國際機場」。復仇者防空系統主要用於攔截空中威脅。

美國特勤局發言人證實，目前正處於「威脅升高的環境」，因此持續調整維安措施，採用先進工具、技術及方法保護維安對象。發言人指出，應特勤局要求，北美防空司令部（NORAD）及美國北方司令部已提供反無人機防禦能力，支援相關維安行動。北美防空司令部也向佛州電視台WPBF證實，已在海湖莊園內部及周邊地區部署防空系統。

上周川普人在佛州期間，一架民航機闖入海湖莊園上空的限制空域，隨即遭到美軍戰鬥機攔截。北美防空司令部表示，戰機執行標準攔截動作，引起飛行員注意後，民航機才與軍方建立通訊，並依照指示安全離開限制空域。

事實上，海湖莊園周邊空域屢次遭到飛機闖入。根據美國WPTV電視台報導，北美防空司令部自2025年1月以來，已攔截超過60架違反棕櫚灘周邊飛航限制的飛機。該司令部發言人10月稍早也坦言，這個數字「相當多」。

現年80歲的川普過去曾多次面臨暗殺威脅。2024年，一名持槍男子藏身在川普佛羅里達州高爾夫球俱樂部周邊的灌木叢中，涉嫌企圖暗殺川普。今年2月，一名21歲男子攜帶霰彈槍，駕車闖過海湖莊園大門，最後遭到開槍擊斃。

川普10月30日晚間在佛州戴托納海灘（Daytona Beach）舉行期中選舉造勢活動後，31日留在海湖莊園，預計11月1日再前往堪薩斯州及愛荷華州舉行造勢活動。白宮原本取消這兩州的行程，但在記者追問是否與川普健康狀況有關後，又改變決定。

隨著期中選舉迫在眉睫，多項民調顯示，共和黨恐因選民不滿生活成本居高不下，以及持續進行的伊朗戰爭，而在選舉中遭遇重大挫敗，甚至可能同時失去參眾兩院的多數席次。