紐時：中國女間諜接近黃仁勳 川普已知 選擇按兵不動

黃樂（圖中女性）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌。（取材自NetThunder領英照片）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導稱，黃仁勳遭中國間諜網鎖定，與他關係密切的黃樂被美方認定替北京傳遞情報，白宮與美國官員因此提高警戒。

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紐約時報29日獨家報導，人工智慧(AI)晶片巨頭輝達(Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)已經成為中國間諜網鎖定目標，與黃仁勳關係密切的中國女企業家、新加坡雲端服務商Megaspeed高層主管黃樂(Alice Huang或拼Huang Le)被美國官員發現是中國情報人員，負責傳遞訊息給北京；川普總統大約一年前聽取調查結果簡報，但後來選擇按兵不動。

報導指出，多年來，華府一直努力防止中國在人工智慧(AI)發展的全球激烈競爭取得先機而趕上或超越美國，北京能透過一名可以直接接觸黃仁勳的人物獲得情報，這個發現讓白宮感到警戒。

川普對於是否打亂輝達的晶片銷售審慎處理，因為晶片銷售有助於促進經濟與股市，與中國的貿易關係也變得更加複雜。

美國官員先前已經對黃樂起疑，懷疑她協助中國規避限制取得AI先進晶片。然而，黃樂直接向北京傳遞訊息卻讓美國官員更感不安，因為黃仁勳對於川普在攸關中美關係的某些重要議題都有第一手了解，某些議題在川普下個月訪問中國期間可能提出。

另一個疑點則是黃樂是否在搜集輝達的情報，畢竟輝達比任何企業都能代表美國在開發尖端AI模型方面享有的領先地位。

知情人士說，截至目前為止，黃仁勳還沒有接到美國官員提供的提醒簡報。遭到外國情報機關鎖定的美國公民，有時候會接到簡報。官員表示，美國對於黃樂的監控仍在進行中，與黃樂有關的公司今年當中仍在購買輝達晶片。

輝達對紐時表示，雇用黃樂的Megaspeed與輝達在區域裡的其他客戶並無兩樣。先前媒體報導新加坡企業向中國走私晶片，輝達後來進行內部調查並發聲明否認。

黃樂是中國女企業家兼投資家，後來成為Megaspeed高層主管。拜登執政晚期，美國商務部懷疑Megaspeed暗中幫助中國規避禁令取得輝達晶片算力。2025年，黃樂在新加坡遭到調查後獲釋。

黃樂在中國網路上的個人資料相當少。她自稱Megaspeed執行長，但公司文件已將她從執行長職位除名。美國展開調查後，黃樂便減少Megaspeed的活動。

輝達發言人里佐(John Rizzo)表示，黃仁勳與黃樂的互動並無任何不尋常之處，與客戶見面是執行長工作的一部分，黃仁勳每年與數以千計客戶談話。

里佐表示：「輝達相信如果美國政府認為任何人對美國產業構成威脅，都會通知我們。」他說，像Megaspeed的客戶接觸到的只是普通商業訊息，不是敏感的輝達商業機密，而且完全不涉及國家安全資訊。

Megaspeed對紐時表示，公司目前領導階層對於此事嚴肅看待，針對這些指控將查明真相。聲明指出，已經聘請外部律師展開內部調查，也通知美國政府將全力配合。

知情人士說，美國一直對黃樂進行電子監控，並掌握她與一名美國公民保持聯繫，政府機關透過「身分解密」(unmasking)程序證明這名美國公民就是黃仁勳。

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