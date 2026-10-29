黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃樂（圖中女性）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌。（取材自NetThunder領英照片）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導稱，黃樂疑替北京蒐集資訊並與黃仁勳密切往來，美方曾掌握情資卻未即刻行動，以免影響輝達晶片銷售與美中關係。

紐約時報報導，美國情報機構監控發現驚人情資，一名密切接觸人工智慧（AI）龍頭輝達（Nvidia，另譯英偉達）執行長黃仁勳 的星國資料中心業者中籍高管，經官員認定為中方間諜 ，涉嫌替北京蒐集情報。

新加坡資料中心業者Megaspeed的高管黃樂（Alice Huang），正受到監控，她疑似協助將人工智慧（AI）龍頭輝達的先進晶片，轉運至中國，如今美國官員做出結論，她是中方間諜，將情報洩漏給北京。更大的警訊是，美方監控結果顯示，她已與輝達執行長黃仁勳建立起密切關係。

2024年6月，就在Megaspeed開始採購晶片的幾周前，LinkedIn上刊登的照片顯示，黃仁勳與黃樂在台灣一場科技展會結束後，一同現身台北一家酒吧，與其他AI業界高階主管共飲威士忌。

一年後，2025年5月，兩人再度被目擊一起現身。當時他們與其他AI供應商共進商務晚餐後，正離開台北一家餐廳。黃仁勳在餐廳外接受台灣記者採訪時，黃樂則在他身後等候。

大約一年前，美國總統川普 聽取了相關情報，但決定暫不打草驚蛇，擔憂若採取行動，可能擾亂輝達的晶片銷售，並進一步為美中貿易關係添變數。

本篇報導根據知悉監控結果的人士，以及其他官員、產業高階主管與分析師的訪談撰寫。由於監控結果涉及機密情報，知情人士要求匿名受訪。

美國官員早已懷疑黃樂協助中方規避美國的制裁，以取得先進晶片。

然而，監控結果顯示，黃樂直接向北京透露情報，帶來許多更糟糕的可能性，比如，黃仁勳可能掌握川普對美中關鍵議題的看法，而黃樂可能藉此取得資訊。當川普11月訪中時，將與中國國家主席習近平談及相關問題。這也引發外界質疑，她是否正在蒐集輝達相關資訊。輝達對美國得以在先進AI模型開發領域維持領先優勢的貢獻，不亞於任何其他企業。

知悉監控情況的人士表示，黃仁勳尚未收到「防諜簡報」（defensive briefing）。美國情報機關有時會向遭外國情報機構鎖定的美國民眾提供這類簡報，提醒他們可能面臨的情報威脅。相關人士表示，對黃樂的監控仍持續進行，而相關企業今年仍繼續向輝達採購晶片。

川普去年首次聽取相關簡報時，美國官員認為，黃仁勳並不知道黃樂正在替中國蒐集資訊。目前尚不清楚情報官員此後是否更新評估，但川普政府一些高階官員懷疑，黃仁勳可能知情黃樂在替中國蒐集情報。

目前尚不清楚，美國政府不向黃仁勳通報，是否是為了避免危及監控行動。如果通知黃仁勳，可能使黃樂察覺自己正遭監控，這也是情報官員經常不願提供「防諜簡報」的原因之一。

輝達表示，黃樂任職的Megaspeed與其他客戶並無不同，輝達先前也曾調查並駁斥這家新加坡公司走私晶片至中國的指控。輝達發言人里佐（John Rizzo）表示：「黃仁勳與黃女士的互動並無異常，也完全在預期之中。與客戶會面是執行長的工作之一；黃仁勳每年都會與數千名客戶企業的高階主管交談。」

白宮、中央情報局及國家安全局均拒絕置評。Megaspeed在提供給紐時的聲明中表示，「現任領導團隊」對此事「極為重視，並致力於查明這些指控背後的事實」，「我們已聘請外部法律顧問進行全面內部調查，並已通知美國政府，我們將全力配合調查」。

黃樂尚未回應置評請求。目前尚不清楚她與Megaspeed仍保持多密切的關係。一名熟悉Megaspeed營運的人士表示，在美國展開調查後，黃樂已減少參與公司事務。

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