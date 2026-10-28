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川普貼文搶快看 彭博等3公司傳已訂閱 月付最高10萬美元

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普6月4日在白宮橢圓辦公室向記者發表談話，並展示他在「真實社群」發布的...
美國總統川普6月4日在白宮橢圓辦公室向記者發表談話，並展示他在「真實社群」發布的貼文列印稿。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

路透揭露彭博、海納國際集團與Jump Trading已訂閱Truth API，可更快讀到川普貼文，月費最高10萬美元，引發市場優勢與倫理爭議。

路透28日獨家報導，美國總統川普創辦的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social），已與新聞及數據供應商彭博及華爾街兩家金融公司簽約，讓三家業者能更快取得川普發布的貼文。

兩家金融公司分別是海納國際集團（Susquehanna International Group）與跳躍交易公司（Jump Trading），均為專注於演算法及自動化交易策略的高頻交易公司。三家業者購買「Truth API」服務的消息，此前從未曝光。

API是「應用程式介面」（Application Programming Interface），相當於一座讓不同系統相互連接的數位橋梁。川普媒體科技集團（TMTG）7月宣布推出「Truth API」，並向交易公司及其他金融機構推銷。這項服務讓客戶取得川普貼文的速度，比持續查看應用程式的使用者更快。TMTG主管表示，這項服務可提供50毫秒的時間優勢。直接知情人士透露，每月收費最高達10萬美元。

川普在真實社群的貼文可能引發金融市場波動，這項時間優勢也可能讓華爾街交易員取得一般投資人無法享有的優勢。這些交易很可能是首例，由與現任總統有關的企業販售取得總統本人言論的管道，部分批評人士認為這種做法違反道德。真實社群的付費資訊服務也涉及尚無明確法律先例的領域。

彭博、跳躍交易公司及海納國際集團均拒絕評論。TMTG發表聲明表示：「真實社群提供的是符合業界標準的API產品，各行各業對此都有龐大需求。我們非常重視客戶資訊的保密。這篇報導根據的是匿名消息來源散布的誤導性資訊，目的是傷害我們的公司、客戶及股東。」

川普家族信託持有TMTG的41%股份，川普是唯一受益人。TMTG向美國證券交易委員會（SEC）提交的申報文件顯示，川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）是家族信託的受託人，擁有唯一的投票權及投資決策權。白宮發言人英格爾（Davis Ingle）表示，川普及家人均未直接參與任何投資組合的投資決策，但未回應總統不當利用職權的指控。

精華 FAQ

  • 路透報導指出，已簽約的3家業者包括新聞及數據供應商彭博，以及兩家高頻交易公司海納國際集團與Jump Trading，目的都是更快取得川普貼文。

  • TMTG表示，Truth API可讓客戶比持續查看應用程式的使用者快50毫秒取得貼文，對會因川普發文而波動的市場來說，可能形成交易時間差優勢。

  • 外界認為，與現任總統相關企業向華爾街販售總統言論的快速通道，可能讓交易員取得一般投資人沒有的優勢，且在道德與法律上都缺乏明確先例。

川普 華爾街 社群媒體

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