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川普再嫌「AI」不準確 宣布美國所有文件改稱「SI」

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普27日在德州拉巴克舉行期中選舉造勢活動。(路透)
美國總統川普27日在德州拉巴克舉行期中選舉造勢活動。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普再度主張把人工智慧改稱「超級智慧」，並表示美國將在文件與各種場合禁用「AI」一詞，延續他先前推動的命名更動。

美國總統川普27日表示，他將在「所有相關文件及其他一切場合」禁用「人工智慧」（artificial intelligence，AI）一詞。

國會山莊報報導，川普在真實社群發文，批評華爾街日報使用「AI」一詞，而非他偏好的「超級智慧」（super intelligence，SI）。他質問：「華爾街日報什麼時候才會把『人工智慧』這個非常糟糕又不準確的名稱，改成『超級智慧』？幾乎所有其他人都已經在使用這個名稱，或很快就會開始使用。」

川普接著表示：「由於『AI／人工智慧』這個名稱不準確，我們很快就會正式禁止在所有相關文件及其他一切場合使用這個詞。」

川普9月簽署行政命令，指示行政部門以「SI」取代「AI」，並在聯合國大會上表示，美國將在文件中把「AI」更名為「SI」。他說：「美國也完全反對任何企圖建立全球性機制，管控如今廣受討論的人工智慧。從現在起，我們將其稱為超級智慧。改個名字。」

他接著說：「使用『人工』這個詞，會讓智慧聽起來像是假的。但這不是假的，實際上非常驚人。不過，我們必須謹慎。事實上，它與其名稱所表達的意思恰恰相反。」

川普10月稍早還曾發文表示，白宮將把所有使用「人工智慧」一詞、而非「超級智慧」一詞的人視為敵人。

精華 FAQ

  • 他表示將在所有相關文件及其他一切場合禁用「人工智慧」一詞，改以他偏好的「超級智慧」或「SI」稱呼，並稱這個舊名稱不準確。

  • 他主張「人工」會讓智慧聽起來像是假的，但他認為這項技術並非虛假，而是非常驚人，因此應改用更符合他看法的「超級智慧」。

  • 有，川普9月已簽署行政命令，指示行政部門以「SI」取代「AI」，並在聯合國大會上公開表示，美國文件中將把「AI」更名為「SI」。

川普 人工智慧 白宮

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