白宮新發言人找到了？ 川普造勢當眾大讚妮姬米娜有「漂亮的屁股」

妮姬米娜步行前往空軍一號專機。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在密西根州造勢大會上公開稱讚妮姬米娜的身材，還邀她起立展示，白宮幕僚與顧問則趁勢以玩笑口吻炒作她可能接任新聞秘書的話題。

川普 總統25日在密西根州 一場造勢大會上，當眾稱嘻哈歌手妮姬米娜(Nicki Minaj)有「漂亮的屁股」(beautiful ass)，還叫她站起來讓大家看。

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TMZ報導，川普在密西根州休倫港(Port Huron)的造勢活動上表示：「順便一提，我剛剛看到了一個非常漂亮的屁股，就是妮姬米娜的。這真的很難讓人不注意到，站起來吧，這真的太吸睛了。」

他隨後補充：「希望妮姬沒有感到被冒犯，但我們都很喜歡妮姬，她支持我們很久了。」

妮姬米娜25日與川普一同搭乘空軍一號前往休倫港，白宮 通訊連絡主任張振熙(Steven Cheung)還在社群X平台上分享兩人在機上交談的影片，並寫道：「女士們先生們，我想我們可能找到新的白宮新聞秘書了！」

川普的顧問布魯塞維茨(Alex Bruesewitz)回應表示：「嘿，芭比們(Barbz，妮姬米娜的歌迷名稱)，你們覺得這個主意怎麼樣？？」

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精華 FAQ Q1：川普在這場密西根州造勢活動中對妮姬米娜說了什麼？ 川普當眾表示，自己剛看到妮姬米娜有「非常漂亮的屁股」，還說這很難不注意到，並要求她站起來，讓現場觀眾看得更清楚。

Q2：妮姬米娜為何會與川普一同出現在休倫港造勢場合？ 內文指出，妮姬米娜25日與川普一同搭乘空軍一號前往休倫港，顯示她與這場造勢活動有直接連結，也成為川普現場發言的焦點。

Q3：白宮幕僚與川普顧問如何回應這段互動？ 白宮通訊連絡主任張振熙在X上分享兩人機上交談影片，並打趣說可能找到新白宮新聞秘書；川普顧問也以「芭比們」稱呼粉絲，加入調侃。