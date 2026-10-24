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80歲川普臉上突現神祕瘀青 事後一段話惹疑猜

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統23日離開白宮準備前往安德魯聯合基地搭乘空軍一號。(路透)
川普總統23日離開白宮準備前往安德魯聯合基地搭乘空軍一號。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普臉部突然出現新瘀青並再度引發健康疑慮，白宮雖強力否認陰謀論，外界仍因其手部瘀青、疲態與貼文內容持續揣測。

美媒「野獸日報」（Daily Beast）報導，現年80歲的川普總統23日公開露面時，臉部左側出現一塊明顯的新瘀青，從眉尾一路延伸至顴骨上緣，與前一天從白宮出發前往愛荷華州時的模樣明顯不同。事後川普突然在自家平台真實社群發布一則與健康有關的貼文，寫道：「健康的人有一千個夢想，生病的人只有一個（就是康復）！」但他沒有進一步解釋，再度引發外界對他健康狀況的揣測，甚至有網友猜川普是否曾摔倒。

▲ 影片來源：X平台＠donkoclock（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普23日在白宮外接受媒體訪問時，左側太陽穴附近出現明顯的疑似瘀青。隨後他飛抵佛羅里達州麥爾茲堡（Fort Myers），準備出席期中選舉造勢活動，並由佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）迎接時，臉部的異常痕跡同樣清晰可見。

除了臉部的新瘀青，川普當天雙手也出現瘀青，並以厚厚一層膚色遮瑕膏遮蓋反覆出現的皮膚變色痕跡。過去白宮多次解釋，川普手部瘀青與長期服用阿斯匹靈及頻繁握手有關，但隨著左手及臉部接連出現類似情況，外界開始質疑這項說法是否足以解釋所有症狀。

相關照片曝光後，社群平台X掀起討論。有網友疑惑表示：「川普眼睛旁邊的瘀青到底是怎麼回事？」另有不少人猜測，川普可能曾經跌倒。不過，目前沒有證據證實這項推測，白宮也未說明臉部瘀青的具體成因。

面對野獸日報詢問，白宮發言人英格爾（Davis Ingle）強烈駁斥相關揣測，痛批媒體散播毫無根據的陰謀論，甚至指責記者患有「川普錯亂症候群」（Trump Derangement Syndrome）。

英格爾強調，川普「頭腦敏銳、精力無人能及、工作勤奮不懈」，與前總統拜登任內的情況形成鮮明對比。他表示，川普正馬不停蹄地解決問題、履行承諾，「總統的健康狀況依然極佳」。

這次臉部出現瘀青，正值川普為11月期中選舉密集奔走全美各地，試圖避免共和黨遭遇重大選舉挫敗。報導指，川普近期在造勢活動中流露的疲態，以及冗長、經常離題的演說，也讓他的健康狀況持續受到關注。

22日在愛荷華州的一場造勢活動中，當一名前邊境巡邏隊探員站在川普身旁，稱讚他是「唯一能勝任這項工作的人」時，川普一度看似難以保持雙眼睜開。

根據報導，除了反覆出現的瘀青，川普過去也曾出現頸部皮疹、腳踝持續腫脹等情況。部分醫師更根據他公開演說時的表現、偶爾出現的困惑情況，以及在正式會議中打瞌睡等畫面，對其認知功能提出疑慮。不過，這些觀察並不足以證明川普患有認知障礙，白宮則持續強調總統健康狀況良好。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為他23日公開露面時，臉部左側出現明顯新瘀青，與前一天狀況不同；之後又發出一則談健康的貼文卻未說明原因，讓猜測迅速升高。

  • 白宮發言人強烈駁斥外界揣測，指媒體散播毫無根據的陰謀論，並稱川普頭腦敏銳、精力充沛、工作勤奮，強調他的健康狀況依然極佳。

  • 除了臉部新瘀青，他雙手也有瘀青並以遮瑕膏掩蓋，先前還被拍到疲態、疑似難以睜眼，另有頸部皮疹與腳踝腫脹等情況，因而引發更多關注。

川普 佛州 白宮

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